Ustawa o rynku pracy i służbach zatrudnienia z 20 marca 2025 roku wprowadziła pewne zmiany dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny . Mowa tutaj przede wszystkim o wydłużonym okresie zasiłku dla bezrobotnych . W przypadku takich osób rzeczony okres wzrósł do 365 dni (standardowo jest to 180 dni).

Oprócz powyższej zmiany, osoby posiadające Kartę Dużej Rodziny mogą liczyć na pierwszeństwo w skierowaniu do udziału w formach pomocy . Chodzi tutaj między innymi o wsparcie w postaci szkoleń zawodowych, dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej, dodatków aktywizacyjnych czy wypłaty zasiłków dla bezrobotnych.

W przypadku dzieci karta jest ważna do ukończenia przez nie 18 lat, chyba że dalej się uczą bądź studiują - wówczas z KRD mogą korzystać aż do ukończenia nauki, jednak nie dłużej niż do osiągnięcia 25. roku życia. Dzieci z niepełnosprawnościami mogą korzystać z Karty Dużej Rodziny przez cały czas obowiązywania orzeczenia o niepełnosprawności.