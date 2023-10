Zmiany w dowództwie polskiej armii. Premier o kulisach

- Rano decyzja została podjęta, a wczesnym popołudniem, parę godzin temu, razem z panem prezydentem już załatwiliśmy sprawę do końca. Zostały przedstawione kandydatury dwóch generałów na szefa Sztabu Generalnego . I te uzgodnienia szybko zostały przyjęte - mówił w TVP Info.

Zmiany w Wojsku Polskim. Mateusz Morawiecki o kulisach

Premier podkreślił jednak, że bezpieczeństwo państwa "to nie jest dwóch generałów". - Bezpieczeństwo całego państwa polega przede wszystkim na silnej armii i uzbrojeniu. Opieramy nasze bezpieczeństwo na zwiększonej liczbie żołnierzy i sojuszach - mówił.

Szef rządu odniósł się do innych doniesień na temat ewentualnych rezygnacji w polskiej armii. Donald Tusk poinformował we wtorek wczesnym popołudniem, że otrzymał informację "o dymisjach kolejnych 10 wysokich oficerów dowództwa generalnego". Do tej pory jednak te informacje się nie potwierdziły.