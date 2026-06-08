W skrócie W ubiegłym tygodniu minister obrony narodowej wręczył kilkunastu oficerom mianowania na nowe stanowiska w Dowództwie Generalnym i Dowództwie Operacyjnym Rodzajów Sił Zbrojnych.

Nowym zastępcą Dowódcy Operacyjnego RSZ został kontradmirał Piotr Sikora, który wcześniej dowodził m.in. 8. Flotyllą Obrony Wybrzeża i Stałym Zespołem Sił Obrony Przeciwminowej NATO Grupa 1.

Dotychczasowi zastępcy Dowódcy Operacyjnego, generał Ireneusz Starzyński oraz wiceadmirał Piotr Nieć, otrzymali nowe stanowiska w strukturach Dowództwa Generalnego i Centrum Operacji Morskich.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii , otwiera się w nowym oknie

W ubiegłym tygodniu minister obrony narodowej wręczył kilkunastu oficerom mianowania na nowe stanowiska służbowe.

Wiele zmian zaszło m.in. w Dowództwie Generalnym i Dowództwie Operacyjnym Rodzajów Sił Zbrojnych, na czele którego stanął we wtorek gen. Ireneusz Nowak, wcześniej zastępca Dowódcy Generalnego.

Nowy skład Dowództwa Operacyjnego RSZ. Kosiniak-Kamysz ogłosił kolejne nazwisko

W poniedziałek DORSZ poinformował o kolejnej decyzji kadrowej szefa MON. We wpisie na platformie X napisano, że nowym zastępcą Dowódcy Operacyjnego RSZ został kontradmirał Piotr Sikora - absolwent Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni, studiów podyplomowych w zakresie zarządzania i dowodzenia siłami morskimi oraz Naval War College w Newport w Stanach Zjednoczonych.

Dowództwo podkreśliło, że kadm. Sikora swoją ponad trzydziestoletnią służbę związał z Marynarką Wojenną RP, zdobywając doświadczenie na wszystkich szczeblach dowodzenia - od stanowisk okrętowych po najwyższe funkcje dowódcze. "Dowodził między innymi trałowcami ORP Śniardwy i ORP Mamry, niszczycielem min ORP Czajka, a także 13 Dywizjonem Trałowców. Od 2023 roku pełni obowiązki Dowódcy 8. Flotylli Obrony Wybrzeża" - czytamy we wpisie.

Ponadto - jak podał DORSZ - w trakcie służby dwukrotnie uczestniczył w działaniach Stałych Zespołów Sił Obrony Przeciwminowej NATO. W 2013 roku dowodził Stałym Zespołem Sił Obrony Przeciwminowej NATO Grupa 1 (SNMCMG1), stając się jednym z nielicznych polskich oficerów, którym powierzono dowodzenie wielonarodowym zespołem okrętów Sojuszu.

Duże zmiany w DORSZ. Poprzedni zastępcy Dowódcy Operacyjnego z nowymi funkcjami

Przy okazji zeszłotygodniowej uroczystości dwóch dotychczasowych zastępców Dowódcy Operacyjnego - generał dywizji pilot Ireneusz Starzyński oraz wiceadmirał Piotr Nieć - otrzymało mianowania na nowe stanowiska.

Gen. Starzyński na zastępcę Dowódcy Generalnego RSZ gen. Marka Sokołowskiego, zaś wiceadmirał Nieć na dowódcę Centrum Operacji Morskich - Dowództwa Komponentu Morskiego, czyli dowództwa podlegającego pod DORSZ i odpowiadającego m.in. za bieżące misje Marynarki Wojennej na Bałtyku.

Dowództwo Generalne i Dowództwo Operacyjne to najważniejsze - obok Sztabu Generalnego - organy kierujące działaniem wojska. Dowództwo Operacyjne odpowiada za wszystkie bieżące misje polskich żołnierzy w kraju i za granicą, w tym także np. za reakcję na incydenty takie jak naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej czy incydenty na Bałtyku.

Z kolei Dowództwo Generalne odpowiada za przygotowanie wojska do wykonywania tych misji - w tym przede wszystkim odpowiednie wyszkolenie i organizację żołnierzy, a także wyposażenie ich w potrzebny sprzęt.





"Wydarzenia": Zaginął koń ułanów. Nietypowe poszukiwania w Krakowie Polsat News