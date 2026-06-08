Zmiany w Dowództwie Operacyjnym. Szef MON wskazał nowego zastępcę
Kontradmirał Piotr Sikora został wyznaczony na stanowisko zastępcy Dowódcy Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych - poinformowało w poniedziałek DORSZ. Decyzję podjął wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. To kolejna ważna zmiana w Wojsku Polskim w ciągu ostatnich dni.
W skrócie
- W ubiegłym tygodniu minister obrony narodowej wręczył kilkunastu oficerom mianowania na nowe stanowiska w Dowództwie Generalnym i Dowództwie Operacyjnym Rodzajów Sił Zbrojnych.
- Nowym zastępcą Dowódcy Operacyjnego RSZ został kontradmirał Piotr Sikora, który wcześniej dowodził m.in. 8. Flotyllą Obrony Wybrzeża i Stałym Zespołem Sił Obrony Przeciwminowej NATO Grupa 1.
- Dotychczasowi zastępcy Dowódcy Operacyjnego, generał Ireneusz Starzyński oraz wiceadmirał Piotr Nieć, otrzymali nowe stanowiska w strukturach Dowództwa Generalnego i Centrum Operacji Morskich.
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W ubiegłym tygodniu minister obrony narodowej wręczył kilkunastu oficerom mianowania na nowe stanowiska służbowe.
Wiele zmian zaszło m.in. w Dowództwie Generalnym i Dowództwie Operacyjnym Rodzajów Sił Zbrojnych, na czele którego stanął we wtorek gen. Ireneusz Nowak, wcześniej zastępca Dowódcy Generalnego.
Nowy skład Dowództwa Operacyjnego RSZ. Kosiniak-Kamysz ogłosił kolejne nazwisko
W poniedziałek DORSZ poinformował o kolejnej decyzji kadrowej szefa MON. We wpisie na platformie X napisano, że nowym zastępcą Dowódcy Operacyjnego RSZ został kontradmirał Piotr Sikora - absolwent Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni, studiów podyplomowych w zakresie zarządzania i dowodzenia siłami morskimi oraz Naval War College w Newport w Stanach Zjednoczonych.
Dowództwo podkreśliło, że kadm. Sikora swoją ponad trzydziestoletnią służbę związał z Marynarką Wojenną RP, zdobywając doświadczenie na wszystkich szczeblach dowodzenia - od stanowisk okrętowych po najwyższe funkcje dowódcze. "Dowodził między innymi trałowcami ORP Śniardwy i ORP Mamry, niszczycielem min ORP Czajka, a także 13 Dywizjonem Trałowców. Od 2023 roku pełni obowiązki Dowódcy 8. Flotylli Obrony Wybrzeża" - czytamy we wpisie.
Ponadto - jak podał DORSZ - w trakcie służby dwukrotnie uczestniczył w działaniach Stałych Zespołów Sił Obrony Przeciwminowej NATO. W 2013 roku dowodził Stałym Zespołem Sił Obrony Przeciwminowej NATO Grupa 1 (SNMCMG1), stając się jednym z nielicznych polskich oficerów, którym powierzono dowodzenie wielonarodowym zespołem okrętów Sojuszu.
Duże zmiany w DORSZ. Poprzedni zastępcy Dowódcy Operacyjnego z nowymi funkcjami
Przy okazji zeszłotygodniowej uroczystości dwóch dotychczasowych zastępców Dowódcy Operacyjnego - generał dywizji pilot Ireneusz Starzyński oraz wiceadmirał Piotr Nieć - otrzymało mianowania na nowe stanowiska.
Gen. Starzyński na zastępcę Dowódcy Generalnego RSZ gen. Marka Sokołowskiego, zaś wiceadmirał Nieć na dowódcę Centrum Operacji Morskich - Dowództwa Komponentu Morskiego, czyli dowództwa podlegającego pod DORSZ i odpowiadającego m.in. za bieżące misje Marynarki Wojennej na Bałtyku.
Dowództwo Generalne i Dowództwo Operacyjne to najważniejsze - obok Sztabu Generalnego - organy kierujące działaniem wojska. Dowództwo Operacyjne odpowiada za wszystkie bieżące misje polskich żołnierzy w kraju i za granicą, w tym także np. za reakcję na incydenty takie jak naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej czy incydenty na Bałtyku.
Z kolei Dowództwo Generalne odpowiada za przygotowanie wojska do wykonywania tych misji - w tym przede wszystkim odpowiednie wyszkolenie i organizację żołnierzy, a także wyposażenie ich w potrzebny sprzęt.