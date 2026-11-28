Spis treści: Zmiany w dowodach osobistych. Skąd wzięła się data 1 grudnia? Odbiór dowodu w innej gminie. Jak miałoby to działać? Dowód ważny 15 lat dla seniorów. Co jeszcze przewiduje projekt? Co zrobić, jeśli dowód traci ważność w grudniu?

Zmiany w dowodach osobistych. Skąd wzięła się data 1 grudnia?

Data 1 grudnia 2026 r. pojawiła się w czerwcowej wersji projektu jako planowany termin wejścia w życie większości przepisów. Dla części rozwiązań, w tym odbioru dowodu w innej gminie, przewidziano osobny termin. Miałby go wskazać minister w komunikacie ogłoszonym w Monitorze Polskim co najmniej 14 dni wcześniej.

Projekt figuruje w wykazie prac legislacyjnych rządu pod numerem UD329. W październiku omawiał go zespół Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. W wykazie jako planowany termin przyjęcia projektu przez Radę Ministrów widnieje IV kwartał 2026 r.

To termin dotyczący prac rządu. Po przyjęciu projektu przez Radę Ministrów pozostają jeszcze prace parlamentarne, podpis prezydenta i publikacja ustawy w Dzienniku Ustaw.

Odbiór dowodu w innej gminie. Jak miałoby to działać?

Obecnie wniosek o dowód osobisty można złożyć w dowolnym urzędzie gminy, niezależnie od miejsca zameldowania. Gotowy dokument co do zasady odbiera się w urzędzie, który przyjął wniosek. To właśnie tę zasadę MSWiA chce zmienić.

Projekt zakłada, że już przy składaniu wniosku będzie można wskazać inny urząd do odbioru dokumentu. Osoba, która składa wniosek podczas pobytu w Bydgoszczy, mogłaby na przykład odebrać gotowy dowód w Krakowie.

Wydaniem dokumentu nadal zajmowałby się organ gminy, który przyjął wniosek.

Dowód ważny 15 lat dla seniorów. Co jeszcze przewiduje projekt?

MSWiA proponuje, by nowe dowody wydawane osobom, które ukończyły 70 lat, były ważne przez 15 lat. Obecnie ustawa przewiduje dla tej grupy standardowy, 10-letni okres ważności. Również dla tej zmiany projekt przewiduje termin ogłaszany w osobnym komunikacie.

Projekt przewiduje także możliwość przywrócenia ważności dowodu unieważnionego wskutek oczywistej omyłki. Według rządowego wykazu rozwiązanie dotyczyłoby dokumentu bez warstwy elektronicznej, który nie został fizycznie anulowany.

Wśród propozycji jest również uproszczenie internetowych zgłoszeń utraty lub uszkodzenia dowodu dziecka.

Co zrobić, jeśli dowód traci ważność w grudniu?

Wniosek o nowy dowód należy złożyć co najmniej 30 dni przed upływem ważności obecnego dokumentu. Można to zrobić w dowolnym urzędzie gminy albo rozpocząć sprawę przez internet i uzupełnić wniosek w wybranym urzędzie, składając odciski palców i wzór podpisu. Wydanie dowodu jest bezpłatne.

Osoby, które już złożyły wniosek lub zrobią to w grudniu na dotychczasowych zasadach, odbiorą dokument w urzędzie prowadzącym sprawę. Status dowodu można sprawdzić w serwisie Gov.pl.



