800 plus w kwietniu - kto otrzyma świadczenie dwa razy?

W wyniku przesunięcia spowodowanego majówką, rodzice otrzymujący 800 plus 2. dnia miesiąca otrzymają przelewy odpowiednio wcześniej. 2 maja przypada w sobotę, jednak przelew nie może być zrealizowany w piątek, bowiem wówczas wypada święto - 1 maja. Wobec tego pieniądze powinny trafić na konta rodziców w czwartek 30 kwietnia.

Oznacza to, że niektórzy świadczeniobiorcy otrzymają w tym miesiącu dwa przelewy. Jeden standardowo 2 kwietnia (za kwiecień), a drugi we wspomniany czwartek 30 kwietnia (za maj).

Należy jednak podkreślić, że nie są to dodatkowe środki, a jedynie przesunięcie majowego terminu wypłaty. Wobec tego osoby, które dostaną podwójne 800 plus w kwietniu, nie otrzymają już świadczenia w maju.

Czym jest świadczenie wychowawcze 800 plus?

Świadczenie wychowawcze jest wypłacane w ramach programu "Rodzina 800 plus". Jak czytamy na stronie rządowej, jego celem jest "wsparcie rodzin w częściowym pokryciu wydatków związanych z wychowywaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych".

Świadczenie w wysokości 800 zł jest wypłacane na każde dziecko do ukończenia przez nie 18. roku życia. Co więcej, 800 plus jest przyznawane bez względu na dochód osiągany przez rodzinę.

W jakie dni ZUS wysyła 800 plus? Obowiązuje harmonogram

Wypłatą 800 plus zajmuje się Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Instytucja realizuje przelewy w określone dni według obowiązującego harmonogramu.

Standardowe terminy wypłat świadczenia wychowawczego to: 2., 4., 7., 9., 12., 14., 16., 18., 20. i 22. dzień miesiąca. Co więcej, od zeszłego roku wypłaty dokonywane są także 24. dnia miesiąca. Przelewy trafiają wówczas na konta nowych świadczeniobiorców, którzy wcześniej nie otrzymywali 800 plus.

Co ważne - w niektórych przypadkach terminy wypłat świadczenia wychowawczego mogą ulec zmianie. Mowa tutaj o sytuacji, gdy dzień realizacji przelewu wypada w weekend lub święto. Wówczas ZUS przesyła świadczenie odpowiednio wcześniej, a pieniądze trafiają na konto świadczeniobiorcy w ostatni dzień roboczy przed tym terminem.

6 miliardów zł kary za szczepionki Pfizera. Błaszczak w ''Gościu Wydarzeń'': To były szczepionki wmuszane Polsce Polsat News Polsat News