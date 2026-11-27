Spis treści: Koniec ulgi na internet. Ostatni raz w 2027 roku Jak zmieni się podatek honorowych dawców krwi? O tyle wzrośnie odliczenie Preferencja dla firm z robotami. Do kiedy ulga na robotyzację? Ulga na ekspansję. Dlaczego zostanie zniesiona?

Prezydent Karol Nawrocki podjął decyzję w sprawie kilku ustaw uchwalonych przez Sejm 22 października 2026 r. Wśród nich znalazła się ustawa o PIT, CIT i ryczałcie. Ta wprowadza istotne zmiany w ulgach podatkowych. Zasadnicza część nowych przepisów wchodzi w życie 1 stycznia 2027 r.

Koniec ulgi na internet. Ostatni raz w 2027 roku

Ulga na internet została wprowadzona w 2005 roku jako reakcja na opodatkowanie usług internetowych VAT-em. Dzięki niej można było odliczyć wydatki poniesione w roku podatkowym na używanie sieci, niezależnie od miejsca i formy. Ulga na internet dotyczyła łącza stałego, bezprzewodowego czy nawet urządzeń mobilnych. Pozwalała odliczyć maksymalnie 760 zł wydane przez dwa kolejne lata podatkowe.

To jednak koniec tej preferencji podatkowej. Jej początki sięgają bowiem czasów, kiedy sieć nie wszędzie była dostępna. Dziś natomiast korzystanie z internetu jest tak powszechne, że finansowe wsparcie wydaje się nie mieć żadnego uzasadnienia. Tak przynajmniej tłumaczy Ministerstwo Finansów, które uznaje ten rodzaj ulgi za nieaktualny.

Co jednak istotne, ulga na internet nie zostanie zlikwidowana natychmiast. Jak czytamy w nowelizacji ustawy, osoby, które odliczyły wydatki na internet w 2026 roku, będą mogły dokończyć odliczenie w drugim roku. To oznacza, że jeszcze w 2027 roku będzie można skorzystać z preferencji podatkowej w maksymalnej wysokości 760 zł, choć ostatni już raz.

Warto zachować rachunki czy faktury potwierdzające wydatki na sieć, ponieważ Urząd Skarbowy może domagać się ich przedłożenia w razie ewentualnej kontroli.

Jak zmieni się podatek honorowych dawców krwi? O tyle wzrośnie odliczenie

Po podpisie prezydenta Karola Nawrockiego zmiany w podatkach obejmą również honorowych dawców krwi. Do tej pory taka osoba mogła odliczyć wartość bezpłatnie oddanej krwi i jej składników od dochodu (lub przychodu na ryczałcie) według stawki 130 zł za każdy litr.

Dotyczy to krwi pełnej, osocza i innych składników oddanych bezpłatnie za pośrednictwem publicznej służby krwi. Limit odliczenia wynosi 6 proc. rocznego dochodu lub przychodu na ryczałcie.

Od 2027 roku krwiodawcy będą mogli odliczyć 260 zł za litr bezpłatnie oddanej krwi i jej składników. To oznacza dwukrotny wzrost, a jak czytamy w uzasadnieniu, tak duża zmiana ma przede wszystkim zwiększyć motywację do oddawania krwi. Nową kwotę odliczenia będzie można uwzględnić przy rozliczaniu dochodów uzyskanych w 2027 roku. Nadal podstawą do ustalenia ilości oddanej krwi lub jej składników będzie zaświadczenie wydane przez jednostkę organizacyjną publicznej służby krwi.

Preferencja dla firm z robotami. Do kiedy ulga na robotyzację?

W systemie podatkowym funkcjonuje ulga, która promuje firmy kupujące nowoczesne maszyny, oprogramowanie albo inne narzędzia do automatyzacji produkcji. Mowa o uldze na robotyzację, z której mogą skorzystać ci, którzy osiągają dochody z działalności gospodarczej opodatkowane według skali podatkowej lub 19-proc. podatkiem liniowym. W jej ramach liczone są:

koszty nabycia fabrycznie nowych robotów przemysłowych i urządzeń oraz systemów, które umożliwiają ich funkcjonowanie;

koszty nabycia wartości niematerialnych i prawnych, niezbędnych do poprawnego uruchomienia robotów;

koszty nabycia usług szkoleniowych;

opłaty leasingowe od robotów przemysłowych.

Preferencja dla firm, które kupią roboty, wynosi 150 proc. wydatków. Można na przykład 100 proc. zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów, a dodatkowe 50 proc. w ramach ulgi na robotyzację. W nowelizacji ustawy podpisanej przez prezydenta pojawiła się istotna zmiana, a mianowicie ulga na robotyzację zostaje wydłużona do 2036 roku.

Za tą decyzją stoją dwie główne przesłanki. Pierwsza to dane naszych zachodnich sąsiadów, w tym Niemiec, które wskazują, że zachęty fiskalne związane z robotyzacją prowadzą do wzrostu zatrudnienia. Z drugiej strony ulga na robotyzację pośrednio wpływa na wzrost produktywności i konkurencyjności gospodarki.

Ulga na ekspansję. Dlaczego zostanie zniesiona?

Kolejna rewolucja, która obejmie w 2027 roku przedsiębiorców, to zniesienie ulgi na ekspansję. Ta dotyczyła firm, które ponosiły koszty uzyskania przychodów w celu rozszerzenia swoich rynków zbytu, zarówno krajowych, jak i zagranicznych. Chodzi o koszty uzyskania przychodów, które były ponoszone w celu zwiększenia przychodów ze sprzedaży swoich produktów. W ramach ulgi można było odliczyć nie więcej niż 1 000 000 zł w roku podatkowym.

Ulga na ekspansję, potocznie zwana prorozwojową, to preferencja dla prowadzących działalność gospodarczą (na liniowym PIT lub skali PIT), jak i spółek (podatników CIT). Dzięki uldze można było odliczyć dodatkowo 100 proc. poniesionych wydatków wskazanych w ustawie na rozszerzenie rynków zbytu dla własnych produktów. Oczywiście w ramach wspomnianego limitu.

To jednak koniec podatkowej preferencji w tym wydaniu. Ministerstwo Finansów, otwiera się w nowym oknie argumentuje, że takie działania firm nie wymagają wsparcia państwa. A to dlatego, że chodzi o sfinansowanie przedsięwzięć, które i tak zostałyby zrealizowane. Resort uznał, że ulga na ekspansję nie jest efektywnym instrumentem wsparcia i nie daje proinwestycyjnego bodźca.



