Służba Ochrony Państwa. Kim są nowi zastępcy komendanta?

Hebda odpowiadał za działania ochronne SOP, był też szefem ochrony prezydenta Andrzeja Dudy . "Rzeczpospolita" zaznaczyła, że po zmianie władzy to m.in. Hebda wydał zgodę policji na wejście do Pałacu Prezydenckiego i zatrzymanie Macieja Wąsika i Mariusza Kamińskiego . Nowy wiceszef Tomasz Jackowicz to szef ochrony premiera Donalda Tuska . Gawędę, któremu podlegała logistyka w SOP, zastąpił Lewiński - szef finansów SOP - podał dziennk.

Jeszcze przed oficjalnymi nominacjami "Rzeczpospolita" podała, że zmiany na stanowisku wiceszefa Służby Ochrony Państwa odpowiadającego za ochronę najważniejszych osób w państwie miał domagać się premier Donald Tusk "to on chciał by to stanowisko zajął ppłk Jackowicz" - czytamy.