Zmiany na stanowisku rzecznika MSWiA. Dobrzyński ujawnił, kto go zastąpi

"Koordynowanie przekazu medialnego (…) przejmuje Karolina Gałecka, której życzę siły, rzetelności, cierpliwości i wytrwałości" - napisał Jacek Dobrzyński, żegnając się z funkcją rzecznika prasowego MSWiA. Gałecka wcześniej piastowała funkcję rzecznika prasowego Urzędu m. st. Warszawy. "Tak ważny resort to dużo wyzwań, ale i mnóstwo ważnych działań dla bezpieczeństwa Nas wszystkich" - zaznaczyła z kolei Gałecka.

Jacek Dobrzyński poinformował o zakończeniu pełnienia funkcji rzecznika prasowego MSWiA. Dobrzyńskiego na stanowisko zastąpi Karolina Gałecka, która kilka lat wcześniej piastowała m.in. fotel rzecznika prasowego Urzędu m.st. Warszawy.

"Koordynowanie przekazu medialnego (…) przejmuje Karolina Gałecka, której życzę siły, rzetelności, cierpliwości i wytrwałości. Łatwo z pewnością nie będzie" - napisał Dobrzyński w mediach społecznościowych.

Nowa rzeczniczka MSWiA. Jacek Dobrzyński wydał komunikat

W dalszej części wpisu Dobrzyński podziękował kierownictwu resortu, wojewodom, komendantom służb mundurowych, szefom instytucji podległych pod MSWiA, wszystkim rzecznikom, współpracownikom oraz dziennikarzom "za wyrozumiałość, poświęcenie i życzliwość". "Bez Waszego profesjonalizmu nie dałbym rady" - podkreślił.

    "Moje serce przez całe zawodowe życie nosiło mundur, dlatego wspierałem, wspieram i zawsze wspierać będę tych, co ślubują 'bronić Polski i jej obywateli, nawet z narażeniem życia'" - dodał.

    "Nadal służąc Państwu swoją wiedzą i doświadczeniem pozostaję rzecznikiem Ministra Koordynatora Służb Specjalnych Tomasza Siemoniaka" - wyjaśnił.

    Karolina Gałecka nową rzeczniczką w MSWiA. "Przejmuje obowiązki"

    W ciągu ostatnich czterech lat Karolina Gałecka piastowała funkcję wiceszefowej Zarządu Dróg Miejskich w Warszawie. Wcześniej pracowała także jako rzecznik prasowy Urzędu m.st. Warszawy oraz zajmowała stanowiska rzecznika prasowego ZDM-u oraz Głównego Inspektoratu Sanitarnego.

      "Od dzisiaj przejmuję obowiązki rzecznika MSWiA oraz dyrektora Departamentu Komunikacji Społecznej. Dziękuję za ciepłe przyjęcie" - napisała rzecznik na platformie X.

      "Tak ważny resort to dużo wyzwań, ale i mnóstwo ważnych działań dla bezpieczeństwa Nas wszystkich. Warto o tym skutecznie informować Polki i Polaków" - podkreśliła we wpisie.

