- Będziemy także dzisiaj mówili i przyjmiemy projekt ustawy dotyczący sprawy niezwykle bulwersującej. Dziękuję ministrowi Klimczakowi za pilne podjęcie tego wysiłku, czyli (przedstawienie projektu ustawy - red.) zaostrzającej sankcje, dla tych, którzy wjeżdżają na przejazdy kolejowe i to w sytuacji, która jest oczywista, to znaczy kiedy są czerwone światła, kiedy szlabany są opuszczone, czy w trakcie opuszczania - stwierdził premier podczas posiedzenia rządu.

Jak zaznaczył, projekt ten nie może budzić "najmniejszych wątpliwości". - Naprawdę Pan Bóg czuwał nad nami, że dotychczasowe zdarzenia nie skończyły się jakimiś bardzo, bardzo tragicznymi skutkami. Znaczy i tak tragiczne skutki są, bo mamy rannych, mamy śmiertelną ofiarę, ale naprawdę (...) w każdej chwili może zdarzyć się coś o wiele gorszego: rozpędzony pasażerski pociąg i tir czy cysterna na przejeździe - dodał Donald Tusk.

Wypadki na przejazdach kolejowych. Premier zapowiada zmiany przepisów

- Wrócimy do tego pomysłu, aby ci, którzy wjeżdżają w sposób nieodpowiedzialny na przejazd kolejowy i to może doprowadzić do katastrofy, byli karani nie tylko mandatami - poinformował szef rządu.

Tusk zaznaczył, że "niektóre z tych sytuacji będą traktowane nawet jako przestępstwo" i będą mogły być karane również utratą prawa jazdy na trzy miesiące.

- Ja wiem, że to jest trudna decyzja. Zdaję sobie sprawę, że praca kierowców, szczególnie ciężarówek, jest bardzo wymagająca i trudna, ale nie możemy ryzykować ludzkim życiem. Będę więc apelował o szybkie przyjęcie tego zaostrzenia przepisów. Mam nadzieję, że wszyscy rozumieją (tego - red.) potrzebę - dodał premier.

Katastrofy na przejazdach kolejowych. Rząd reaguje

W ostatnim czasie na przejazdach kolejowych w Polsce doszło do kilku groźnych wypadków związanych ze zderzeniami pociągów z samochodami, które wjeżdżały na przejazdy mimo czerwonych świateł i opuszczających się szlabanów.

W ubiegłą środę w Sokolnikach Suchych (woj. mazowieckie) pociąg osoby zderzył się z samochodem ciężarowym. W wyniku zdarzenia skład uległ wykolejeniu. Jedna osoba zginęła, a siedem zostało rannych.

Więcej informacji wkrótce.