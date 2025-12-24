W skrócie Karol Nawrocki utrzymuje pozycję lidera w sondażu zaufania, choć z nieco niższym wynikiem niż miesiąc wcześniej.

Na kolejnych miejscach znaleźli się Radosław Sikorski i Władysław Kosiniak-Kamysz.

Największym poziomem nieufności obdarzony został Grzegorz Braun, za nim uplasowali się Jarosław Kaczyński i Mateusz Morawiecki.

Ankietowani pytani o poszczególnych polityków mieli do wyboru jedną z sześciu odpowiedzi: zdecydowanie ufam, raczej ufam, jest mi obojętny, raczej nie ufam, zdecydowanie nie ufam, nie znam. Badanie przeprowadziła pracownia IBRiS na zlecenie Onetu.

Najlepszym rezultatem może pochwalić się Karol Nawrocki. Prezydent uzyskał w sumie 49,3 proc. pozytywnych wskazań. To gorszy wynik niż w listopadzie, gdzie miał blisko 52 proc.

Drugie miejsce przypadło szefowi MSZ i wicepremierowi Radosławowi Sikorskiemu (41 proc. pozytywnych wskazań), a trzecie wicepremierowi i ministrowi obrony narodowej. Władysław Kosiniak-Kamysz zamienił się miejscami z Włodzimierzem Czarzastym i może pochwalić się zaufaniem na poziomie 37,9 proc.

Przewaga Nawrockiego nad Sikorskim w grudniowym sondażu IBRiS stopniała i wynosi nieco ponad 8 pkt. proc. Przed miesiącem wynosiła 11,5 pkt. proc.

Co ciekawe, poza pierwszą dziesiątką uplasował się były marszałek Sejmu Szymon Hołownia. Zaufanie do lidera Polski 2050 wyraziło 23 proc. respondentów.

Który z polityków prowadzi w zestawieniu wskaźników nieufności? W tej klasyfikacji prym wiedzie europoseł Grzegorz Braun (63,9 proc. nieufności). Druga lokata przypadła Jarosławowi Kaczyńskiemu (56,6 proc.), a trzecia Mateuszowi Morawieckiemu (56,2 proc.).

Kolejne miejsca zajęli kolejno: Donald Tusk (55,1 proc. nieufności), Sławomir Mentzen (51 proc.), Szymon Hołownia (50,2 proc.), Włodzimierz Czarzasty (49,7 proc.), Adrian Zandberg (44,8 proc.), Radosław Sikorski (44,3 proc.) oraz Krzysztof Bosak (42,5 proc.).

W porównaniu z listopadowym badaniem poziom nieufności do Morawieckiego wzrósł o 5,9 pkt. proc. Równie niekorzystnie statystyka wygląda w przypadku Hołowni (wzrost o 5,8 pkt. proc.).

Warto odnotować, że Karolowi Nawrockiemu nie ufa 41,7 proc. ankietowanych. Z kolei 9 proc. badanych wskazało, że prezydent jest im obojętny.

Sondaż Instytutu Badań Rynkowych i Społecznych (IBRiS) dla Onetu został zrealizowany w dniach 19-20 grudnia 2025 roku metodą telefonicznych, standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo (CATI) na próbie badawczej 1,1 tys. dorosłych Polaków.

