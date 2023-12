Jak przekazał rzecznik Prokuratury Krajowej prok. Łukasz Łapczyński, Maksymilian F. został doprowadzony do Dolnośląskiego Wydziału Zamiejscowego Prokuratury Krajowej we Wrocławiu, gdzie prokurator ogłosił mu zmienione zarzuty zabójstwa dwóch policjantów na służbie poprzez oddanie do nich strzałów i spowodowanie obrażeń głowy skutkujących śmiercią pokrzywdzonych.

Wrocław: Maksymilian F. ze zarzutami zabójstwa. Prokuratura zmieniła kwalifikację

Do postrzelenia 45-letniego asp. szt. Daniela Łuczyńskiego i 47-letniego asp. szt. Ireneusza Michalaka doszło w piątek wieczorem przy ul. Sudeckiej we Wrocławiu. Strzały do policjantów oddał 44-letni Maksymilian F. w momencie, gdy był transportowany do komisariatu. Mundurowi trafili w ciężkim stanie do szpitala.