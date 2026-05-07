W skrócie Gen. Mariusz Chmielewski został nowym dowódcą Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni, zastępując na tym stanowisku gen. Karola Molendę.

Gen. Karol Molenda przechodzi do struktur strategicznych NATO po zakończeniu służby jako dowódca Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni.

Gen. Mariusz Chmielewski specjalizuje się w sztucznej inteligencji, cyberbezpieczeństwie oraz systemach wspomagania dowodzenia i wcześniej pełnił funkcję zastępcy dowódcy WOC.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Jak potwierdził rzecznik MON Janusz Sejmej oraz wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz, gen. bryg. Mariusz Chmielewski obejmie funkcję dowódcy Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni (WOC).

Zastąpi on gen. Karola Molendę, który awansuje do struktur strategicznych NATO.

"Jestem przekonany, że dotychczasowe doświadczenie i wiedza pana generała pozwolą na dalszy rozwój cyberwojsk, które dziś skutecznie strzegą naszego bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni i są jednymi z najlepszych wojsk w NATO" - napisał na platformie X Władysław Kosiniak-Kamysz.

Podczas uroczystości w MON, wicepremier Kosiniak-Kamysz wyznaczył także oficerów na inne kluczowe stanowiska dowódcze. Oprócz gen. Mariusza Chmielewskiego, nowe funkcje otrzymali: płk Andrzej Magiera - dowódca 1. Brygady Logistycznej (Bydgoszcz), płk Radosław Sułek - dowódca 4. Brygady Logistycznej (Pomiechówek) i płk Przemysław Kubicki - dowódca 13. Sląskiej Brygady Obrony Terytorialnej.

Rozwiń

Gen. Mariusz Chmielewski. Naukowiec w mundurze

Gen. Mariusz Chmielewski to postać doskonale znana w środowisku technologii obronnych. Jako drugi w historii dowódca najmłodszego rodzaju wojsk, wnosi połączenie doświadczenia operacyjnego i dorobku naukowego.

Wojskowy specjalizuje się w zagadnieniach sztucznej inteligencji, cyberbezpieczeństwa oraz systemów wspomagania dowodzenia. Podobnie jak poprzednik, wywodzi się z Wojskowej Akademii Technicznej.

Do tej pory pełnił funkcję zastępcy Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni. W resorcie obrony odpowiadał m.in. za implementację systemów informatycznych, z których na co dzień korzysta polskie wojsko.

"To świetny wybór". Generał Molenda o swoim następcy

Informację o zmianach w dowództwie skomentował także generał Karol Molenda, który w mediach społecznościowych pogratulował wyboru swojego następcy.

"To świetny wybór. Znam Mariusza od wielu lat - to bardzo dobry człowiek, żołnierz i specjalista, z którym wspólnie budowaliśmy zdolności Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni. Doskonale zna procedury, procesy oraz specyfikę działania WOC" - napisał.

"Jestem głęboko przekonany, że będzie gwarantem dalszego dynamicznego rozwoju naszego komponentu" - dodał.

Rozwiń

''Gość Wydarzeń''. Prof. Wiącek odmówił prezydentowi: Byłoby mi niezręcznie wobec mojego następcy Polsat News Polsat News