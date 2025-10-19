1 listopada 2025 roku wypada w sobotę i - jak co roku - jest dniem wolnym od pracy. Zgodnie z zasadą obowiązującą w systemie ubezpieczeń społecznych, jeśli termin wypłaty świadczenia wypada w święto lub w weekend, ZUS przekazuje pieniądze najpóźniej w ostatnim dniu roboczym poprzedzającym ten termin.

Oznacza to, że osoby, które mają ustalony termin wypłaty na pierwszy dzień miesiąca, otrzymają swoją listopadową emeryturę już w piątek 31 października.

W praktyce więc część seniorów w październiku zobaczy na koncie dwa przelewy - pierwszy, standardowy, za październik, i drugi, przyspieszony, za listopad. Nie jest to jednak dodatkowe świadczenie, lecz zwykła wypłata przesunięta ze względu na kalendarz. W listopadzie nowego przelewu już nie będzie.

Emerytura w listopadzie. Kto otrzyma pieniądze wcześniej?

Na wcześniejszy przelew mogą liczyć przede wszystkim ci emeryci, którzy co miesiąc dostają świadczenie pierwszego dnia miesiąca. To właśnie ich dotyczy zmiana związana z 1 listopada.

Drugą grupą są osoby, których termin wypłaty przypada na 25. dzień miesiąca. W październiku 2025 roku ten dzień również wypada w sobotę, dlatego ZUS zrealizuje te wypłaty dzień wcześniej, czyli w piątek 24 października.

Dodatkowo, ponieważ 5 października wypadał w niedzielę, wcześniejszy przelew otrzymali również seniorzy z terminem wypłaty wyznaczonym na piąty dzień miesiąca. W tym przypadku świadczenie zostało przekazane w piątek 3 października.

Pozostałe terminy pozostają bez zmian i wypłaty trafią do emerytów zgodnie z harmonogramem.

Zasady wypłat pozostają bez zmian

ZUS realizuje przelewy w siedmiu stałych terminach: 1., 5., 6., 10., 15., 20. i 25. dnia miesiąca. Każdy emeryt ma przypisany swój termin na stałe, zgodnie z decyzją o przyznaniu świadczenia.

Jeżeli wypłata odbywa się na konto bankowe, środki trafiają automatycznie w wyznaczonym dniu lub wcześniej, jeśli jest to konieczne ze względu na święto lub weekend. Osoby pobierające emeryturę w gotówce za pośrednictwem Poczty Polskiej mogą spodziewać się pieniędzy z wyprzedzeniem - listonosz dostarcza świadczenie najpóźniej w ostatnim dniu roboczym przed terminem.

Oznacza to, że niezależnie od sposobu wypłaty, każdy emeryt otrzyma pieniądze przed dniem wolnym od pracy. Nie trzeba w tej sprawie składać żadnych wniosków ani kontaktować się z urzędem - wszystko odbywa się automatycznie.

Kwota świadczenia pozostaje taka sama

Wcześniejszy przelew nie wpływa w żaden sposób na wysokość emerytury. Od marca 2025 roku minimalne świadczenie wynosi 1878,91 zł brutto, co daje około 1709 zł "na rękę". Wysokość wypłacanej emerytury nie zmienia się z powodu przesunięcia terminu - różnica dotyczy wyłącznie daty przekazania pieniędzy.

Niektóre osoby, zwłaszcza te, które dopiero od niedawna pobierają emeryturę, mogą mylnie uznać, że dwa przelewy w jednym miesiącu to dodatkowa wypłata. Tymczasem listopadowe świadczenie, które trafi na konto 31 października, zastępuje przelew, który normalnie pojawiłby się dopiero 1 listopada.

Kto wypłaca szybciej - bank czy poczta?

Wypłaty emerytur mogą odbywać się na dwa sposoby: przelewem na konto lub gotówką dostarczaną przez listonosza. W obu przypadkach ZUS przekazuje środki z odpowiednim wyprzedzeniem, tak aby emeryci mogli je otrzymać najpóźniej w ostatnim dniu roboczym przed świętem.

W przypadku przelewów bankowych środki zazwyczaj pojawiają się na koncie już rano. Poczta Polska otrzymuje zlecenie wcześniej, by listonosze mogli roznieść gotówkę przed terminem. W praktyce oznacza to, że część emerytów otrzyma swoje pieniądze nawet dwa-trzy dni przed wyznaczoną datą.

