Jakub Szymczuk został oficjalnym fotografem Andrzeja Dudy w 2017 roku, a wcześniej pracował w "Polska The Times" oraz "Gościu Niedzielnym". Przed wejściem do otoczenia prezydenta znany był w branży m.in. za fotografię, jaką wykonał podczas tzw. czarnego czwartku w trakcie Euromajdanu w Kijowie . W 2014 roku uznano ją za " Zdjęcie 10-lecia" konkursu Grand Press Photo .

Jakub Szymczuk odchodzi z Pałacu. "Jak zwykle miałem sporo szczęścia"

Szymczuk miał na myśli datę, gdy prezydent i premier Donald Tusk gościli w Waszyngtonie na zaproszenie przywódcy USA Joe Bidena . Jak wspominał, obudził się wtedy wcześnie rano. - Ciężko mi się oddychało, nie wyspałem się, wiedziałem jak ważny to dzień, ale nie wszyscy jeszcze wiedzieli, że również dla mnie. Tak, wiem, jestem świadomy wagi dokumentacji spotkań w Białym Domu , jednak tym razem - był to dzień walki , wyjątkowo osobistej. Dlatego, pomimo dość sporego doświadczenia, byłem roztrzęsiony jak dawno - uznał.

Przyznał, że wiele osób zastanawiało się, skąd taki jego ruch. - Za każdym razem spokojnie odpowiadałem: "Nic konkretnego". Po prostu czuję, że muszę iść dalej, szukać nowych wyzwań , eksplorować "nowe lądy" (...). Kiedy fotograf już wie, którędy do Gabinetu Owalnego i właściwie mógłby tam trafić sam - nie ma już tej emocji wejścia w nowy świat. Jak nie ma tej emocji, tego "nerwu" od którego ślizga się aparat w spoconej dłoni - czas ustąpić miejsca tym, którzy to poczują - ocenił.

Jakub Szymczuk do Andrzeja Dudy: Dziękuję za niezwykłą szansę

Zdaniem Szymczuka "rutyna jest najgorszym wrogiem opowieści", jaką chce przekazać fotograf. - Ktoś powie: "Wypaliłeś się". Po tak intensywnych siedmiu latach trudno zachować pierwotną energię, a mnie ona napędza, wzmacnia percepcję. Jeżeli wypaleniem jest tęsknotą za tym uczuciem, to można tak to nazwać. Jednak wypalenie kojarzy mi się z czymś negatywnym, a ja po tych siedmiu latach mam praktycznie same dobre doświadczenia. Wolę to nazywać pójściem nową drogą, w poszukiwaniu zupełnie innych doświadczeń - powiedział.