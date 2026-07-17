Zmiana w nastawieniu Polaków do Ukraińców. Stosunek najgorszy od 11 lat
52 proc. badanych jest przeciwko przyjmowaniu w Polsce ukraińskich uchodźców - podał CBOS. Jest to pierwszy w 11-letniej historii badań przypadek, kiedy zwolennicy przyjmowania uchodźców z Ukraina stanowią mniejszość - odpowiedź tę wskazało 42 proc. ankietowanych. Ponadto z 50 do 54 proc. wzrósł odsetek ankietowanych, którzy uważają pomoc udzielaną ukraińskim uchodźcom za zbyt dużą.
W skrócie
- Według CBOS, po raz pierwszy w 11-letniej historii badań większość badanych sprzeciwia się przyjmowaniu ukraińskich uchodźców, a poparcie dla tej inicjatywy jest w mniejszości.
- W opinii 54 proc. respondentów pomoc dla ukraińskich uchodźców udzielana przez Polskę jest zbyt duża, co stanowi najwyższy wynik od początku badań.
- Zdecydowana większość badanych popiera ograniczenie dostępu do świadczeń medycznych dla uchodźców z Ukrainy tylko dla osób opłacających składki zdrowotne w Polsce.
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CBOS bada stosunek Polaków do przyjmowania uchodźców z Ukrainy od sierpnia 2015, półtora roku po zajęciu Krymu. W najnowszej, lipcowej odsłonie badania, po raz pierwszy przeciwników przyjmowania uchodźców jest więcej niż zwolenników.
Przeciwko przyjmowaniu uchodźców z Ukrainy opowiedziało się 52 proc. badanych (wzrost o 6 pp.), a za przyjmowaniem było 42 proc. (spadek o 6 pp.).
Dla porównania - tuż po napaści Rosji na Ukrainę w lutym 2022 r. 94 proc. badanych popierał przyjmowanie ukraińskich uchodźców. Liczba przeciwników jest aktualnie wyższa niż ta z lat poprzedzających pełnoskalową agresję.
Zwolennicy przyjmowania uchodźców z Ukrainy w mniejszości
CBOS zbadał także stosunek ankietowanych do pomocy, jaką Polska udzieliła uchodźcom. Od ostatniego badania z września 2025 roku o 4 pp. - z 50 do 54 proc. - wzrósł odsetek ankietowanych, którzy uznających polską pomoc za zbyt dużą.
40 proc. respondentów określiło skalę pomocy ukraińskim uchodźcom za wystraczającą, a 3 proc. za zbyt małą - podał CBOS. Od początku badań w kwietniu 2022 r., a więc niedługo po rosyjskiej napaści, udział ankietowanych uznających polską pomoc za nadmiarową jest rekordowy, choć pierwszy znaczny wzrost po latach stabilizacji - z 26 do 50 proc. - nastąpił pomiędzy marcem 2023 r. a wrześniem 2025 r.
"Ogólny stosunek Polaków do przyjmowania uchodźców z Ukrainy jest obecnie najgorszy nie tylko od wybuchu wojny w 2022 roku, ale w całej 10-letniej historii naszych pomiarów, czyli od rosyjskiej aneksji Krymu - głosy sprzeciwu po raz pierwszy przeważają nad głosami poparcia" - podał CBOS.
Stosunek Polaków do uchodźców z Ukrainy najgorszy w historii
Nastawienie do ograniczania pomocy zasadniczo różni się w badaniu w zależności od proponowanych środków. 86 proc. badanych opowiedziało się za ograniczeniem dostępu do świadczeń medycznych dla uchodźców z Ukrainy. Ta grupa respondentów zgadza się z pomysłem, aby korzystanie ze świadczeń możliwe było tylko dla tych uchodźców, którzy opłacają składki zdrowotne w Polsce.
Sprzeciw budzi natomiast pomysł odebrania uchodźcom prawa do bezpłatnego pobytu w ośrodkach zakwaterowania, przy czym chodzi wyłącznie o matki z dziećmi powyżej roku. Za takim pomysłem opowiedziało 29 proc. badanych, przeciwko było 58 proc.
"Paradoksalnie ograniczanie pomocy nie spowodowało dotychczas osłabienia przekonania o zbyt dużym wsparciu udzielanym uchodźcom. Jednocześnie stosunek Polaków do wprowadzonych niedawno zmian w pomocy dla Ukraińców nie jest jednoznaczny" - podsumowali analitycy.