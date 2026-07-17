W skrócie Według CBOS, po raz pierwszy w 11-letniej historii badań większość badanych sprzeciwia się przyjmowaniu ukraińskich uchodźców, a poparcie dla tej inicjatywy jest w mniejszości.

W opinii 54 proc. respondentów pomoc dla ukraińskich uchodźców udzielana przez Polskę jest zbyt duża, co stanowi najwyższy wynik od początku badań.

Zdecydowana większość badanych popiera ograniczenie dostępu do świadczeń medycznych dla uchodźców z Ukrainy tylko dla osób opłacających składki zdrowotne w Polsce.

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CBOS bada stosunek Polaków do przyjmowania uchodźców z Ukrainy od sierpnia 2015, półtora roku po zajęciu Krymu. W najnowszej, lipcowej odsłonie badania, po raz pierwszy przeciwników przyjmowania uchodźców jest więcej niż zwolenników.

Przeciwko przyjmowaniu uchodźców z Ukrainy opowiedziało się 52 proc. badanych (wzrost o 6 pp.), a za przyjmowaniem było 42 proc. (spadek o 6 pp.).

Dla porównania - tuż po napaści Rosji na Ukrainę w lutym 2022 r. 94 proc. badanych popierał przyjmowanie ukraińskich uchodźców. Liczba przeciwników jest aktualnie wyższa niż ta z lat poprzedzających pełnoskalową agresję.

Zwolennicy przyjmowania uchodźców z Ukrainy w mniejszości

CBOS zbadał także stosunek ankietowanych do pomocy, jaką Polska udzieliła uchodźcom. Od ostatniego badania z września 2025 roku o 4 pp. - z 50 do 54 proc. - wzrósł odsetek ankietowanych, którzy uznających polską pomoc za zbyt dużą.

40 proc. respondentów określiło skalę pomocy ukraińskim uchodźcom za wystraczającą, a 3 proc. za zbyt małą - podał CBOS. Od początku badań w kwietniu 2022 r., a więc niedługo po rosyjskiej napaści, udział ankietowanych uznających polską pomoc za nadmiarową jest rekordowy, choć pierwszy znaczny wzrost po latach stabilizacji - z 26 do 50 proc. - nastąpił pomiędzy marcem 2023 r. a wrześniem 2025 r.

"Ogólny stosunek Polaków do przyjmowania uchodźców z Ukrainy jest obecnie najgorszy nie tylko od wybuchu wojny w 2022 roku, ale w całej 10-letniej historii naszych pomiarów, czyli od rosyjskiej aneksji Krymu - głosy sprzeciwu po raz pierwszy przeważają nad głosami poparcia" - podał CBOS.

Stosunek Polaków do uchodźców z Ukrainy najgorszy w historii

Nastawienie do ograniczania pomocy zasadniczo różni się w badaniu w zależności od proponowanych środków. 86 proc. badanych opowiedziało się za ograniczeniem dostępu do świadczeń medycznych dla uchodźców z Ukrainy. Ta grupa respondentów zgadza się z pomysłem, aby korzystanie ze świadczeń możliwe było tylko dla tych uchodźców, którzy opłacają składki zdrowotne w Polsce.

Sprzeciw budzi natomiast pomysł odebrania uchodźcom prawa do bezpłatnego pobytu w ośrodkach zakwaterowania, przy czym chodzi wyłącznie o matki z dziećmi powyżej roku. Za takim pomysłem opowiedziało 29 proc. badanych, przeciwko było 58 proc.

"Paradoksalnie ograniczanie pomocy nie spowodowało dotychczas osłabienia przekonania o zbyt dużym wsparciu udzielanym uchodźcom. Jednocześnie stosunek Polaków do wprowadzonych niedawno zmian w pomocy dla Ukraińców nie jest jednoznaczny" - podsumowali analitycy.

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