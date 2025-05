Z początkiem czerwca rozpoczyna się nowy okres świadczeniowy dla 800 plus, a wraz z nim wchodzi istotna zmiana. Korzystanie z tego benefitu wciąż nie jest uzależnione od kryterium dochodowego, jednak pojawił się nowy warunek, który muszą spełnić dzieci, by rodzice mogli otrzymać świadczenie.

800 plus po nowemu. Wymóg obowiązku szkolnego

Od nowego okresu rozliczeniowego 800 plus przysługuje tylko na dzieci, które spełniają obowiązek szkolny w polskim systemie edukacji. Dotyczy to również realizacji obowiązku przygotowania przedszkolnego, które jest realizowane w roku poprzedzającym pójście do szkoły.

To spora zmiana dla ukraińskich rodziców, którzy do tej pory otrzymywali 800 plus, nawet jeśli ich dziecko korzystało zdalnie z ukraińskiego systemu edukacji. Wprowadzenie obowiązku uczęszczania do polskiej szkoły ma na celu integrację dzieci z polskim społeczeństwem. Daje też większą pewność, że wsparcie finansowe jest wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem.

800 plus 2025. Okres rozliczeniowy - ważne terminy

Nowy okres rozliczeniowy dla 800 plus rozpoczyna się 1 czerwca 2025 roku i potrwa do 31 maja 2026 roku. Aby zachować ciągłość wypłat, wnioski należało złożyć do 30 kwietnia 2025 roku. Jeśli ktoś tego nie zrobił, na wypłatę środków będzie musiał poczekać.

Wnioski złożone między 1 maja a 30 czerwca 2025 roku będą skutkowały wypłatą świadczenia z wyrównaniem od czerwca. Wypłata jednak nastąpi w późniejszym terminie. Wnioski złożone po 30 czerwca uprawniają do świadczenia dopiero od miesiąca złożenia wniosku, bez wyrównania za wcześniejsze miesiące.

Jak złożyć wniosek o 800 plus? Kilka możliwości

Wnioski o świadczenie 800+ można składać wyłącznie drogą elektroniczną, korzystając z następujących kanałów:

Platforma Usług Elektronicznych (PUE) ZUS;

Aplikacja mobilna mZUS;

Portal Emp@tia;

Bankowość elektroniczna.

Procedury składania wniosków są uproszczone i bardzo intuicyjne. Wypłata środków tego świadczenia odbywa się bezgotówkowo, przez przelew pieniędzy na wskazane przez beneficjenta konto bankowe.

Źródła: gov.pl. zus.pl

