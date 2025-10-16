W skrócie Zieloni wybiorą nowe władze podczas konwencji w Łodzi, dotychczasowi współprzewodniczący Urszula Zielińska i Przemysław Słowik nie ubiegają się o reelekcję.

Na stanowiska współprzewodniczących startują dwa nowe tandemy, a wybory odbędą się zgodnie z zasadą parytetu płci.

Zieloni nie planują włączenia się w planowaną przez PO reformę i zjednoczenie partii w ramach Koalicji Obywatelskiej, pozostaną autonomiczną częścią klubu parlamentarnego KO.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Obecnie na czele Zielonych stoją Urszula Zielińska, wiceminister klimatu i środowiska, oraz Przemysław Słowik, szczeciński radny. Oboje nie będą ubiegać się o reelekcję.

Weekendowa konwencja w Łodzi ma być poświęcona m.in. podsumowaniu ich kadencji. W drugim dniu działacze partii wybiorą nowe władze. Zgodnie ze statutem ugrupowanie ma dwóch współprzewodniczących, przy czym musi być zachowany parytet płci.

O kierowanie partią będą się ubiegać dwie pary: Magdalena Gałkiewicz, łódzka radna, i Michał Suchora, rzecznik partii, oraz Edyta Grabarczyk, rolniczka ekologiczna z Brześcy i Artur Wieczorek z Katowic.

Jak wyjaśnił Suchora, kandydaci startują w tandemach, w których będzie im się dobrze współpracować.

Konwencja w Łodzi. Zieloni wybiorą nowe władze, nie zabraknie gości specjalnych

Na konwencji, oprócz ustępujących współprzewodniczących, głos zabiorą m.in. prezydent Łodzi Hanna Zdanowska, senator KO Krzysztof Kwiatkowski i posłanka KO z Zielonych Klaudia Jachira.

Specjalnym gościem będzie poseł KO Franciszek Sterczewski, który w ubiegłym tygodniu powrócił z Izraela, gdzie został zatrzymany razem z innymi uczestnikami Globalnej Flotylli Sumud, zmierzającej do Strefy Gazy z pomocą humanitarną. Zaproszeni zostali też posłanka Polski 2050 Aleksandra Leo i poseł KO Marcin Józefaciuk.

Konwencja Zielonych odbędzie się tydzień przed Krajową Konwencją Platformy Obywatelskiej. PO ma na konwencji zmienić statut partii po to, aby umożliwić dołączanie do niej nowych członków z rozwiązywanych ugrupowań: Nowoczesnej i Inicjatywy Polskiej. Zmieniona ma być też nazwa formacji - prawdopodobnie będzie to Koalicja Obywatelska.

Konwencja PO będzie realizacją zapowiadanego zjednoczenia trzech partii dziś funkcjonujących w ramach klubu parlamentarnego KO i występujących na wspólnych listach wyborczych KO. Zieloni, którzy są czwartą partią wchodzącą obecnie w skład KO, nie planują dołączenia do nowej formacji.

Jak wyjaśnił Suchora, jego partia jest częścią Europejskich Zielonych (podczas gdy PO należy w Parlamencie Europejskim do Europejskiej Partii Ludowej) i zapewne z tego względu propozycja utworzenia wspólnej partii nie padła ze strony lidera PO Donalda Tuska.

Zieloni pozostaną w klubie parlamentarnym KO? Rzecznik partii wyjaśnia

Według rzecznika Zielonych jego ugrupowanie może pozostać w klubie parlamentarnym KO, natomiast ostateczne decyzje podejmie Rada Krajowa partii.

W klubie KO są obecnie dwie posłanki Zielonych: Zielińska i Jachira. We wrześniu szeregi Zielonych opuściła Małgorzata Tracz, była przewodnicząca partii. Tracz pozostaje natomiast w klubie KO. Założyła nowe stowarzyszenie, Naprzód.

Kadencja władz Zielonych trwa dwa lata. Niedzielne wybory odbędą się kilka miesięcy przed upływem kadencji dotychczasowych współprzewodniczących. Zielińska i Słowik kierowali partią od stycznia 2022 roku. Na początku 2024 r. zostali ponownie wybrani na te funkcje.

Dwa lata rządu Donalda Tuska. Motyka z PSL w ''Graffiti'': Nikt nie będzie odpalał konfetti. Pokażemy, co udało się zrobić Polsat News Polsat News