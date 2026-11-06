Za ustawą dopuszczającą aborcję w przypadku ciężkiej wady płodu zagłosowało 58 senatorów, 33 było przeciw. 3 osoby wstrzymały się od głosu. Nowelizacja trafi teraz do prezydenta Karola Nawrockiego.

Ustawa o dopuszczalności aborcji. Senat za przywróceniem przesłanki

Poparta przez Senat regulacja przywraca przesłankę ciężkiej wady płodu do możliwości przeprowadzenia aborcji. Poselski projekt w tej sprawie został skierowany przez Trzecią Drogę w celu odwrócenia skutków orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego z 22 października 2020 r.

Nowelizacja daje możliwość przerwania ciąży, gdy badania lub inne przesłanki medyczne wskazują na duże prawdopodobieństwo ciężkiej i nieodwracalnej wady płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu.

Zgodnie z obecnymi przepisami usunięcie ciąży jest w Polsce możliwe w dwóch przypadkach: kiedy stanowi ona zagrożenie dla życia lub zdrowia kobiety (nie ma tu ograniczeń dotyczących wieku płodu) lub gdy jest następstwem czynu zabronionego (do 12. tygodnia ciąży).

Dekryminalizacja pomocy w aborcji - Senat za nowelizacją

Nowelizacja Kodeksu karnego przewiduje zaś zniesienie odpowiedzialności karnej za udzielanie pomocy w przerwaniu ciąży z naruszeniem przepisów ustawy lub nakłanianie do tego. Za było 56 senatorów, 34 głosował przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu. Ustawa trafi do prezydenta Karola Nawrockiego.

Według nowych regulacji, wyłączona będzie odpowiedzialność karna lekarza, pielęgniarki lub położnej w określonych sytuacjach związanych z procedurami medycznymi służącymi ochronie zdrowia lub życia kobiety ciężarnej albo w przypadku dużego prawdopodobieństwa ciężkiej i nieodwracalnej wady płodu bądź nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu.

Zostanie też uchylony przepis, przewidujący odpowiedzialność karną za udzielanie pomocy w przerwaniu ciąży z naruszeniem przepisów ustawy lub nakłanianie do tego.

Dokonanie aborcji z powodu ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu jest niemożliwe od stycznia 2021 r., kiedy to został opublikowany wyrok TK. Trybunał uznał tę przesłankę za niekonstytucyjną, czego efektem była fala protestów w całym kraju.



