W skrócie W wielu regionach Polski występować będą przelotne opady deszczu. Temperatura nie przekroczy kilkunastu stopni C.

Z uwagi na dodatnie temperatury pojawiają się lokalne podtopienia. Odnotowano 40 interwencji straży pożarnej w województwie warmińsko-mazurskim.

IMGW wydał 17 hydrologicznych alertów dotyczących gwałtownych wzrostów stanów wód i możliwości przekroczenia stanów alarmowych, szczególnie na północnym wschodzie kraju.

Jak informuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Polska dostaje się pod wpływ płytkiej zatoki niżu, którego ośrodek przemieszcza się znad Danii nad rejon Zatoki Botnickiej.

Od zachodu kraju przemieszcza się chłodny front atmosferyczny, za którym będzie rozbudowywać się klin wyżowy. Z zachodu napływa chłodna masa powietrza polarnego morskiego.

Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1013 hPa. Przewiduje się wzrost ciśnienia.

Nowa prognoza pogody na niedzielę. Jaka temperatura?

W niedzielę będzie zachmurzenie umiarkowane i duże, początkowo na wschodzie oraz miejscami w centrum i na zachodzie kraju zachmurzenie małe; w drugiej połowie dnia na północnym zachodzie rozpogodzenia. Na południowym zachodzie i północy kraju miejscami słabe przelotne opady deszczu, wysoko w Sudetach śniegu i deszczu ze śniegiem.

Rano lokalnie zanikające mgły ograniczające widzialność do 400 m. Temperatura maksymalna od 5 stopni C, 9 stopni C na północy, około 11 stopni C w centrum do 14 stopni C na południu kraju. Wiatr słaby i umiarkowany, na północy kraju porywisty, na wybrzeżu lokalnie dość silny, w porywach do 60 km/h, zachodni.

W nocy z niedzieli na poniedziałek na północnym zachodzie kraju zachmurzenie małe i umiarkowane, nad ranem na Pomorzu Zachodnim miejscami duże. Na pozostałym obszarze zachmurzenie duże z postępującymi od północnego zachodu większymi przejaśnieniami i rozpogodzeniami.

Na południu i lokalnie północnym wschodzie kraju słabe opady deszczu, wysoko w górach opady deszczu ze śniegiem i śniegu. Miejscami mgły ograniczające widzialność do 300 m. Temperatura minimalna od -3 stopni C na północnym wschodzie, około 0 stopni C w centrum do 3 stopni C miejscami na południu. Wiatr słaby, południowo-zachodni i zachodni, na południowym wschodzie zmienny.

Prognoza pogody na poniedziałek. Maksymalnie nawet kilkanaście stopni

W poniedziałek spodziewane jest zachmurzenie małe i umiarkowane, na północy i krańcach południowych kraju okresami duże. Na południowym wschodzie, a po południu także na północnym wschodzie, miejscami słabe opady deszczu; wysoko w górach opady deszczu ze śniegiem i śniegu. Rano lokalnie zanikające mgły ograniczające widzialność do 300 m. Temperatura maksymalna od 6 stopni C na północnym wschodzie i miejscami nad morzem, około 11 stopni C w centrum do 14 stopni C na zachodzie kraju. Wiatr słaby, na północnym wschodzie chwilami umiarkowany i porywisty, z kierunków zachodnich, na południowym wschodzie zmienny.

W Warszawie w niedzielę będzie zachmurzenie małe i umiarkowane, przejściowo duże. Temperatura maksymalna około 11 stopni C. Wiatr słaby i umiarkowany, chwilami porywisty, zachodni.

W nocy z niedzieli na poniedziałek zachmurzenie małe i umiarkowane, chwilami bezchmurnie. Temperatura minimalna 1 stopień C. Wiatr słaby, północno-zachodni i zachodni.

W poniedziałek w stolicy będzie bezchmurnie lub zachmurzenie małe, przejściowo umiarkowane. Temperatura maksymalna około 11 stopni C. Wiatr słaby i umiarkowany, przeważnie zachodni.

Odwilż w Polsce. Dziesiątki interwencji straży pożarnej

Dodatnie temperatury w niektórych regionach kraju skutkują lokalnymi podtopieniami. Do 40 interwencji doszło w woj. warmińsko-mazurskim.

Jak przekazał PAP mł. kpt. Szymon Pawłowski z warmińsko-mazurskiej PSP, najwięcej spośród 40 zdarzeń związanych z pompowaniem wody z piwnic, posesji, dróg, przepełnionych rowów melioracyjnych i zbiorników retencyjnych miało miejsce w powiatach: elbląskim, ostródzkim i kętrzyńskim.

Strażacy pomagali też usuwać zatory z kry lodowej, m.in. przy moście na rzece Bierutówce. Zabezpieczali workami z piaskiem wyrwę w wale przeciwpowodziowym na potoku Topólka w gminie Markusy - w pobliżu tego miejsca nie ma zabudowań i nie było zagrożenia dla ludzi.

Sytuację związaną z możliwością lokalnych podtopień i utrudnieniami spowodowanymi roztopami na bieżąco monitorują też pracownicy Wód Polskich.

Odwilż. Ostrzeżenia hydrologiczne IMGW

W związku z roztopami ostrzeżenia hydrologiczne wydano głównie na północno-wschodniej części kraju. Poniżej prezentujemy dokładną mapę przygotowaną przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Obecnie (niedziela rano) wydano 17 alertów hydrologicznych (od I do III stopnia), które dotyczą gwałtownych wzrostów stanów wód, wezbrań z przekroczeniem stanów ostrzegawczych oraz wezbrań z przekroczeniem stanów alarmowych.

Mapa - ostrzeżenia hydrologiczne IMGW IMGW materiały prasowe

W związku z trwającym spływem wód roztopowych ostrzeżenia III stopnia o wzrostach i wahaniach stanów wody powyżej progu alarmowego obowiązują na rzece Wąskiej i na stacji Prosna na rzece Guber. Ostrzeżenie hydrologiczne II stopnia o możliwym przekroczeniu stanów ostrzegawczych wydano dla rzeki Baudy.

Na pozostałym obszarze woj. warmińsko-mazurskiego obowiązują do poniedziałku ostrzeżenia I stopnia; przewiduje się wzrosty stanów wody głównie w strefie wody wysokiej, lokalnie z możliwością przekroczenia stanu ostrzegawczego.

