To koniec ciepłej pogody w Polsce, wkrótce do kraju dotrze "podmuch arktycznego powietrza". - W niedzielę będzie zimno od 8 do 14 stopni Celsjusza. Na północy Polski ciągle będzie wiał silny wiatr, który momentami osiągnie prędkość do 90 km/h - poinformowała Ilona Śmigrodzka, dyżurny synoptyk IMGW. W nocy szykują się przymrozki.