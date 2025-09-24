W skrócie Po dwóch tygodniach zamknięcia granicy Polski z Białorusią ruch zostaje wznowiony, a kierowcy ustawiają się w długich kolejkach po obu stronach przejścia w Koroszczynie.

Przedsiębiorcy i kierowcy podkreślają dotkliwe straty finansowe oraz niepewność co do przyszłości przeprawy granicznej.

Wójt Terespola oraz przedstawiciele branży transportowej krytykują sposób komunikacji władz i domagają się rekompensat za poniesione szkody.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Przed terminalem przejścia granicznego w Koroszczynie na Lubelszczyźnie ustawiają się kolejki tirów - kierowcy chcą jak najszybciej wznowić kursy.

- Dla nas każda godzina dłużej to jest realna strata. Ja w tej chwili jestem na styku opłacalności - mówi Interii pan Krzysztof, przedsiębiorca wożący towary na Białoruś. On sam wysłał już swoich kierowców, którzy dostali polecenie ustawienia się w kolejce do odprawy w Koroszczynie.

- Ale najbardziej mi zależy jednak na tym, żeby moich dwóch kierowców wróciło do kraju - dodaje. I rzeczywiście, z szacunków wynika, że po białoruskiej stronie może czekać na odprawę nawet kilkaset polskich pojazdów.

"A jak znów zamkną?" Obawy kierowców ws. przejścia granicznego

- Ja stoję tak dziesiąty dzień - mówi nam z kolei Wiktor, Białorusin, którego decyzja o zamknięciu granicy zastała w czasie dojazdu do Lublina. - Wiedziałem, że nie przejadę, także od razu odstawiliśmy auto na parking. No i jak tylko pojawiła się decyzja, że granica będzie na nowo otwarta, to już wiedziałem, że trzeba jechać ustawiać się w kolejkę - tłumaczy Interii.

- Dopiero dojechałem, jak widać jestem na końcu - mówi z kolei Siergiej. - Zejdzie się tu na pewno, bo jak uruchomią, to każdy będzie chciał przejechać. A jak znów zamkną? - martwi się kierowca. Mężczyzna z pewnością spędzi w kolejce jeszcze kilkanaście godzin, a zapytany co sądzi o tej sytuacji ocenia wprost:

- Ani nasi nie mogą przejechać, ani wasi nie mogą wrócić. Każdy na tym stracił - mówi dodaje.

"Koleje chińskie były pytać". Wójt Terespola nie rozumie decyzji

- Na pewno ulga - tak decyzję o otwarciu granicy komentuje dla Interii wójt gminy Terespol, Krzysztof Iwaniuk.

- Pan sobie nawet nie wyobraża, co my tu przeżywamy. Przecież to jest kilkadziesiąt lat budowania dobrosąsiedzkich stosunków, które z przyczyn geopolitycznych naprawdę nie są łatwe. I kiedy ja powoli zaczynam wracać do rozmów na temat na przykład szybkiej kolejki do Brześcia to "bach", zamknięta granica. A ja się o tym dowiedziałem już w momencie, jak zobaczyłem na nagraniu ministra Kierwińskiego. To tak to powinno wyglądać? My nie prowadzimy z Białorusią ani Rosją żadnej oficjalnej wojny - grzmi Iwaniuk.

- W ogóle komunikacja zawodzi. Mnie tu w Terespolu odwiedziły koleje chińskie, były pytać. Im 15 składów utknęło na terminalu przeładunkowym, i oni pytają mnie: "Co jest grane?", a ja im mówię: "Nie wiem". Błąkali się pomiędzy ministerstwami, próbowali coś ustalić, bo mają swoje kontrakty. Nikt im nic nie powiedział. Niepoważne - mówi Interii wójt.

Przewoźnicy oczekują rekompensat za straty, jakie ponieśli w związku z zamknięciem granicy.

- Dziś odbyło się robocze spotkanie przedstawicieli branży transportowej z wojewodą lubelskim Krzysztofem Komorskim. Wojewoda chciał zebrać wszystkie informacje dotyczące zaistniałej sytuacji, a także ewentualnych oczekiwań branży - skomentował krótko Marcin Bubicz, rzecznik prasowy wojewody lubelskiego. Decyzje dotyczące ewentualnych rekompensat zapadną już na szczeblu centralnym.

Z Koroszczyna Łukasz Dubaniewicz

Igrzyska Olimpijskie w Polsce? Minister Sportu w ''Graffiti'': Efekt Euro 2012 był i jest widoczny. Jak rozwinęła się Warszawa, Poznań czy Gdańsk Polsat News Polsat News