Zmiana nastrojów Polaków względem Ukrainy. Najnowszy sondaż

W najnowszym sondażu United Surveys przeprowadzonym dla Wirtualnej Polski wynika, że większość Polaków jest za wstrzymaniem negocjacji dotyczących przystąpienia Ukrainy do UE do czasu zakończenia wojny w tym kraju. Pytanie, na które musieli odpowiedzieć respondenci brzmiało "Czy Pana/Pani zdaniem jakiekolwiek rozmowy dotyczące przystąpienia Ukrainy do Unii Europejskiej powinny zostać wstrzymane do zakończenia wojny?".