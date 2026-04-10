Zmiana na wszystkich przejściach granicznych z krajami UE. "Cyfrowy mur"

W skrócie System Entry/Exit (EES) działa już na wszystkich przejściach granicznych Polski będących granicą UE, rejestrując osoby wjeżdżające spoza Unii.

System gromadzi dane biometryczne oraz informacje o każdym wjeździe i wyjeździe obywateli państw trzecich, eliminując konieczność stemplowania paszportów.

Z systemu wyłączeni są obywatele RP, UE, dyplomaci oraz żołnierze NATO i ich rodziny.

W Europie i Polsce Entry/Exit System (EES) ruszył w październiku ubiegłego roku. Pierwszymi przejściami z EES w naszym kraju były drogowe przejście graniczne Medyka-Szeginie oraz przejście kolejowe Przemyśl-Mościska.

W piątek na briefingu na stołecznym Lotnisku Chopina szef MSWiA Marcin Kierwiński poinformował, że system EES rozpoczął już pracę w pełnym zakresie na wszystkich przejściach granicznych, będących jednocześnie granicą Unii Europejskiej.

Entry/Exit System (EES) na wszystkich przejściach granicznych w Polsce

Polityk dodał, że EES poprawia bezpieczeństwo i tworzy kolejną warstwę ochrony całej UE. Przypomniał również, że liderem wdrożenia systemu jest Polska.

- Ten system to kolejna odsłona budowy cyfrowego muru, muru chroniącego całą UE. Jako pierwszy kraj byliśmy gotowi uruchomić ten system na wszystkich przejściach granicznych (...), jako pierwsi zgłosiliśmy gotowość w całej Europie do tego, aby system zaczął funkcjonować - podkreślił.

Kierwiński dodał, że "w ciągu dwóch lat, z kraju, który miał gigantyczne opóźnienia, staliśmy się liderem wdrożenia tego systemu".

Zobacz również: Maciej Olanicki

- System pozwala dzięki nowoczesnym rozwiązaniom komputerowym, informatycznym, skanować i rejestrować osoby wjeżdżające na teren UE. Pozwala wyłapywać te osoby, które mają zakaz wjeżdżania do UE, ale przede wszystkim pozwala też eliminować wszelkie nadużycia, które przy przekraczaniu granicy UE się pojawiają - mówił Kierwiński.

"Cyfrowy mur" na granicach UE. "Milowy krok"

Jako przykład podał próbę wjazdu obywatela Gruzji. - Okazało się, że jego dane, linie papilarne już są zapisane w tym systemie, a przejeżdżał na dokumentach na inne nazwisko - mówił szef MSWiA. Dodał, że niedługo później system udaremnił próbę wjazdu obywatelowi Mołdawii, który miał zakaz wjazdu w innym kraju UE.

- Milowy krok, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo Polski, milowy krok, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo Unii Europejskiej - ocenił szef MSWiA.

Wiceszef MSWiA Czesław Mroczek przekazał w piątek, że system EES jest narzędziem pozwalającym na pełną kontrolę w zakresie ruchu granicznego i migracji. - To narzędzie wspierające pracę policji, służb specjalnych w zakresie zabezpieczenia naszego kraju, porządku publicznego - podkreślił.

Zmiany na polskich granicach. Wdrożono nowy system

Wiceszef MSWiA i pełnomocnik rządu ds. systemów wielkoskalowych UE Tomasz Szymański zaznaczył z kolei, że system wdrażany dzisiaj w całej UE pozwoli na realną walkę z możliwymi nieprawidłowościami i nielegalnymi pobytami.

Zobacz również: Dawid Kryska

- Już dzisiaj wiemy, że na podstawie statystyk odmówiono wjazdu na teren Rzeczypospolitej Polskiej, Unii Europejskiej ponad 6,5 tysiącom osób - mówił Szymański. Dodał, że "przed nami kolejne działania na rzecz poprawienia stabilności i zabezpieczenia krajów Unii Europejskiej".

Przekazał, że chodzi o system Eurodac, który da służbom wiedzę na temat osób, które próbują dostać się do strefy Schengen z państw spoza UE.

- To będą sprawdzenia linii papilarnych, danych biometrycznych w czasie rzeczywistym. Wszystkie kraje w danej chwili będą wiedziały kto próbuje dostać się na teren UE, oraz czy są to osoby uprawnione, czy nie - mówił Szymański.

"Tylko obywatele państw trzecich". Zmiany przy wjeździe do UE

- Ten system nie dotyczy obywateli RP i UE. Dotyczy tylko i wyłącznie obywateli państw trzecich, którzy chcą wjechać na teren Unii Europejskiej - podkreślił Kkmendant Główny SG gen. bryg. Robert Bagan.

Dodał, że w EES nie będą rejestrowali się dyplomaci wszystkich państw; rejestracji w systemie nie będą podlegali również żołnierze wojsk NATO i ich rodziny.

Zobacz również: Dorota Hilger

Entry/Exit System to nowy europejski system zarządzania granicami umożliwiający rejestrowanie obywateli państw spoza Unii, udających się na krótki pobyt na terenie UE, za każdym razem, gdy przekraczają granice zewnętrzne 29 krajów europejskich.

W EES gromadzone są dane osobowe widniejące na dokumencie podróży, w tym imię i nazwisko, data urodzenia, obywatelstwo; data i miejsce każdego wjazdu i wyjazdu z 29 krajów europejskich posługujących się EES; dane biometryczne, w tym zdjęcie twarzy i/lub odciski palców, a także ewentualna informacja o odmowie wjazdu.

Zintegrowany system pozwala służbom wszystkich państw członkowskich sprawdzić w każdej chwili, czy pobyt danej osoby jest legalny. Pomaga on zidentyfikować podróżnych, którzy przekraczają dozwolony pobyt i jednocześnie eliminuje konieczność manualnego stemplowania paszportów.

Uruchomienie zintegrowanego systemu Entry/Exit (EES) w październiku 2025 r. zostało ustalone i potwierdzone w trakcie polskiej prezydencji w Radzie UE.

Ślubowanie sędziów TK. Kierwiński ostro: Kim jest Bogucki? Polsat News