W skrócie Koalicja Obywatelska wyprzedziła Prawo i Sprawiedliwość w najnowszym sondażu, osiągając 32,53 proc. poparcia.

Konfederacja umocniła swoją trzecią pozycję, a Nowa Lewica oraz Razem także zanotowały wzrosty.

Dawna Trzecia Droga – Polska 2050 i PSL – znalazły się poniżej progu, co wyklucza je z Sejmu.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Najnowszy sondaż Instytutu Badań Pollster zrealizowany na zlecenie "Super Expressu" wskazuje na zmianę na podium w kwestii potencjalnych wyborów parlamentarnych. W czasie badania ankietowani pytani byli o to, na kogo oddaliby swój głos, gdyby te odbywały się w najbliższą niedzielę.

Na największą przychylność respondentów liczyć mogła Koalicja Obywatelska, na którą swój głos chciałoby oddać 32,53 proc. z nich. Oznacza to wzrost o 1,41 p.p. względem analogicznego badania z września i zastąpienie na pierwszej pozycji Prawa i Sprawiedliwości.

Nowy sondaż parlamentarny. KO wyprzedza PiS na pozycji lidera

Partia Jarosława Kaczyńskiego nie spadła jednak daleko. Na drugim miejscu wciąż cieszy się stabilnymi 29,91 proc. poparcia ankietowanych, choć to spadek o 2,95 p.p. w porównaniu z zestawieniem z ubiegłego miesiąca.

Podium zamyka Konfederacja, która stabilizuje pozycję trzeciej siły politycznej w Polsce - w sondażu wskazało na nią 13,23 proc. pytanych, co oznacza wzrost o 1,42 p.p. względem poprzedniego miesiąca.

Wzrost poparcia zaliczyła także Nowa Lewica - zagłosować na nią chciałoby 7,34 proc. ankietowanych (wzrost o 0,66 p.p.) - i partia Razem (z 4,52 proc. we wrześniu do 5,46 proc. w październiku).

Traci Konfederacja Korony Polskiej, która - choć wciąż mogłaby liczyć na miejsca w ławach sejmowych - według nowego sondażu straciła 0,50 p.p. poparcia ankietowanych i obecnie zanotowała 6,16 proc.

Nowy sondaż potwierdza los dawnej Trzeciej Drogi

Jeśli wybory odbywałyby się w najbliższą niedzielę, a o ich wyniku decydowaliby uczestnicy sondażu Instytutu Badań Pollster, poza Sejmem znaleźliby się posłowie partii, które jeszcze do niedawna wchodziły w skład projektu Trzeciej Drogi.

Oba ugrupowania zaliczyły spadek. Chęć oddania głosu na Polskę 2050 wyraziło 3,61 proc. ankietowanych (spadek o 0,53 p.p.). Najniżej w zestawieniu znajduje się PSL - we wrześniu liczyć mogło na 1,60 proc. głosów respondentów, w tym miesiącu jest to już 1,37 proc.

Sondaż przeprowadzono w dniach 11-12 października na próbie 1002 pełnoletnich obywateli Polski.