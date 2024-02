Choć w ostatnim takim badaniu różnica między pierwszym i drugim miejscem na podium była minimalna, teraz sytuacja znacząco się zmieniła. Co więcej, zmieniła się również pozycja lidera.

W najnowszym sondażu, przeprowadzony przez pracownię United Surveys dla WP, respondentów zapytano: "Na które z ugrupowań zagłosował(a)by Pan(i) w wyborach do Sejmu, gdyby lista komitetów wyglądała następująco"?

Sondaż. KO wyprzedza PiS. Zmiana na pozycji lidera

Warto przypomnieć, że w poprzednim takim sondażu to Prawo i Sprawiedliwość cieszyło się pozycją lidera, osiągając wynik 28,3 proc. W stosunku do najnowszych wskazań PiS notuje zatem wzrost o 0,7 pkt proc. Wcześniej jednak chęć zagłosowania na Koalicję Obywatelską wskazywało 28,2 proc. respondentów, co przy obecnym wyniku oznacza wzrost o 3,5 pkt proc.