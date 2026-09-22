W skrócie Minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz ogłosił zmianę dowódcy wojsk dronowych, zapowiadając wyznaczenie nowej osoby na to stanowisko, a gen. Mirosław Bodnar ma rozpocząć służbę w Brukseli.

Według ustaleń Onetu oraz anonimowych rozmówców, kierownictwo resortu było niezadowolone z tempa wdrażania dronów i efektów pracy gen. Bodnara, mimo jego udziału w rozwijaniu systemów dronowych oraz współpracy z polskimi firmami.

Gen. Mirosław Bodnar awansował na stopień generała w 2024 roku i pełnił wcześniej różne funkcje w wojsku, w tym w Siłach Powietrznych i przy strukturach NATO i UE.

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Wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz we wtorek potwierdził wcześniejsze doniesienia Onetu o odwołaniu gen. Mirosława Bodnara ze stanowiska szefa Inspektoratu Wojsk Dronowych. Pytany o tę sprawę na konferencji prasowej w Dorohusku powiedział, że "gen. Bodnar wykonał zadanie, które było mu polecone".

- Te działania, do których się zobowiązał, zostały wypełnione, a teraz będzie kontynuował swoją misję w Brukseli. Będzie tam współpracował z gen. Piotrem Błazeuszem, który jest naszym głównym przedstawicielem przy NATO i UE - poinformował minister obrony. - Wyznaczę w najbliższych godzinach nowego dowódcę wojsk dronowych - zapowiedział.

Wicepremier zwrócił jednocześnie uwagę na znaczenie rozwoju systemów dronowych w wojsku. Poinformował, że w 2023 r. wydatki na dronizację wojska wyniosły ok. 100 mln zł, zaś obecnie - 26 mld zł.

Zmiana na czele wojsk bezzałogowych. Ustalenia w sprawie generała Bodnara

O zmianie na stanowisku szefa Inspektoratu Wojsk Bezzałogowych Systemów Uzbrojenia we wtorek nieoficjalnie poinformował Onet. Według rozmówców portalu gen. Bodnar nie sprawdził się w roli rozwijającego ten rodzaj wojsk. Kierownictwo resortu miało być niezadowolone z efektów jego pracy. Informatorzy wskazywali m.in. na niewystarczające tempo wdrażania bezzałogowców i brak koncepcji ich rozwoju.

Rozmówcy portalu zwrócili uwagę, iż mimo doświadczeń wojny w Ukrainie to w Polsce bezzałogowce nadal nie są powszechnie wykorzystywane w jednostkach, a żołnierze nie ćwiczą na szeroką skalę działań z ich użyciem.

Według źródeł Onetu problemem ma być zarówno brak odpowiedniej liczby dronów w jednostkach, jak i brak rozwiązania dotyczącego ich rozwoju i wdrażania. Jeden z oficerów znających kulisy funkcjonowania wojsk dronowych ocenił: - Nominacja polityczna Bodnara kosztowała nas dwa lata. Straconego w ten sposób czasu już nie nadrobimy.

W Polsce rozwój wojsk dronowych został uznany przez MON za jeden z istotnych elementów modernizacji armii. Oficjalnie Inspektorat Wojsk Bezzałogowych Systemów Uzbrojenia rozpoczął funkcjonowanie 1 stycznia 2025 roku.

"Ręce nam opadły". Krytyka pracy generała Bodnara

Rozmówcy Onetu twierdzą również, że podczas wyboru osoby odpowiedzialnej za rozwój systemów bezzałogowych resort miał do dyspozycji innych oficerów z doświadczeniem w tej dziedzinie. Ich zdaniem ostateczna decyzja miała mieć charakter polityczny, a nie merytoryczny.

Portal opisuje również reakcje wojskowych na sposób funkcjonowania inspektoratu. Jeden z podoficerów specjalnych wspominał spotkanie z gen. Bodnarem. - Pan generał przyjechał do nas, powiedział, że szuka u nas natchnienia. Ręce nam opadły. To przecież on miał nam przedstawić wizję rozwoju dronów w wojsku - mówił.

Jednocześnie oficjalne materiały MON pokazują, że gen. Bodnar uczestniczył w pracach związanych z rozwojem systemów bezzałogowych. Resort informował m.in. o jego udziale w działaniach dotyczących rozwoju krajowych zdolności dronowych oraz współpracy z polskimi firmami i instytutami badawczymi.

Przebieg służby generała Bodnara. Awansował i objął nowe zadania

Kariera Mirosława Bodnara przyspieszyła po zmianie władzy w 2023 roku. Jak przypomina Onet, 14 sierpnia 2024 roku prezydent Andrzej Duda mianował płk. Mirosława Bodnara na stopień generała. Według rozmówcy portalu w sprawie awansu minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz miał osobiście rozmawiać z prezydentem.

Po awansie gen. Bodnar, który wcześniej pełnił funkcję radcy koordynatora dowódcy generalnego, został wyznaczony na stanowisko szefa Inspektoratu Systemów Bezzałogowych. Jednostka ta miała odpowiadać za rozwój i wdrażanie dronów oraz systemów antydronowych w polskiej armii.

Wcześniej generał pełnił służbę m.in. w Siłach Powietrznych, Dowództwie Generalnym Rodzajów Sił Zbrojnych oraz Dowództwie Operacyjnym. Jego doświadczenie obejmowało przede wszystkim zadania związane z obroną powietrzną, logistyką i strukturami dowodzenia. Służył również w Polskim Przedstawicielstwie Wojskowym przy Komitetach Wojskowych NATO i UE w Brukseli.



