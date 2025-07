- Myślę, że priorytetem jest utrzymanie kierunku zmian , czyli inwestowanie w lokalne kluby. Wsparcie kobiet w sporcie zawodowym. Bardzo ważne jest to, żeby stawiać na rozwój infrastruktury i popularyzować sport wśród wszystkich obywateli. Liczę bardzo mocno na to, że minister Rutnicki będzie kontynuował inwestycje w infrastrukturę przyszkolną, w postaci orlików, bieżni, boisk do koszykówki i siatkówki. Ważne też, żeby była ogólnodostępna - mówi Interii polityk Platformy Obywatelskiej.

- Pewnie jest to jakaś forma rozliczeń, to widać, że w sezonie dożynkowym Donald Tusk próbuje urządzić dożynki ekipie Rafała Trzaskowskiego, więc ci ludzie są po prostu eliminowani. Jeśli ktoś się spodziewał, że to będzie inaczej wyglądać w Platformie Obywatelskiej, to musiał być skrajnie naiwny. W PO się błędów nie wybacza, więc dzisiaj będzie rzeź tych, którzy nie dowieźli. Tylko ta rzeź za każdym razem kończy się tym, że kolejne kadry Platformy są coraz słabsze. Naprawdę, upaść niżej, niż powołać Sławomira Nitrasa na ministra, to już pewne osiągnięcie - mówi nam poseł PiS.