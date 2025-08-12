W skrócie KO wyprzedziła PiS w najnowszym sondażu pracowni Pollster, zdobywając 32,04 proc. poparcia.

Konfederacja zajęła trzecie miejsce z wynikiem 12,84 proc.

Do Sejmu nie wszedłby PSL. Z kolei Polska 2050 w sierpniowym badaniu przekracza próg wyborczy.

Partie obecnej koalicji rządzącej, które w sondażu weszłyby do Sejmu, mogą liczyć na łączne poparcie 44 proc. badanych.

Z najnowszego sondażu Instytutu Badań Pollster na zlecenie "Super Expressu" wynika, że Koalicję Obywatelską popiera 32,04 proc. Polaków.

Drugie Prawo i Sprawiedliwość cieszy się poparciem 30,88 proc. dorosłych obywateli naszego państwa.

W odniesieniu do poprzedniego badania tej pracowni doszło więc do zmiany na pozycji lidera.

Najnowszy sondaż. Koalicja Obywatelska wyprzedziła Prawo i Sprawiedliwość

W porównaniu do sondażu z początku lipca partia Donalda Tuska zyskała 0,87 pkt. proc. Tymczasem formacja Jarosława Kaczyńskiego odnotowała spadek poparcia o 2,67 pkt. proc.

Na trzecim miejscu uplasowała się Konfederacja, na którą wskazało 12,84 proc. respondentów (wzrost poparcia o 0,01 pkt. proc.).

Sondaż partyjny. Polska 2050 w Sejmie, PSL pod progiem

Ciekawie wygląda sytuacja na dalszych miejscach politycznego peletonu. Do Sejmu weszłaby Nowa Lewica z wynikiem 6,98 proc., co oznacza spadek o 0,27 pkt. proc. w stosunku do poprzedniego badania.

Próg procentowy przekroczyłaby też samodzielnie Polska 2050 Szymona Hołowni z wynikiem 5,18 proc. Wynik tego ugrupowania poprawił się o 1,4 pkt. proc. w porównaniu do lipca.

Pod progiem wyborczym znalazły się: Konfederacja Korony Polskiej Grzegorza Brauna (4,91 proc.), Partia Razem (4,67 proc.) oraz PSL (2,40 proc.). 0,20 proc. badanych wskazało, że zagłosowałoby na "inną partię".

W sumie więc trzy partie tworzące koalicję rządową, które weszłyby do Sejmu, cieszą się poparciem na poziomie 44 proc.

Badanie Instytutu Badań Pollster wykonano 8 i 9 sierpnia na próbie 1006 dorosłych Polaków.

