Zmiana lidera, jeden z koalicjantów poza Sejmem. Najnowszy sondaż partyjny
Koalicja Obywatelska zajęła pierwsze miejsce w najnowszym sondażu partyjnym Instytutu Badań Pollster, wyprzedzając Prawo i Sprawiedliwość. Podium zamyka Konfederacja. Poza Sejmem znalazłaby się jedna z partii tworzących obecną koalicję rządzącą.
W skrócie
- KO wyprzedziła PiS w najnowszym sondażu pracowni Pollster, zdobywając 32,04 proc. poparcia.
- Konfederacja zajęła trzecie miejsce z wynikiem 12,84 proc.
- Do Sejmu nie wszedłby PSL. Z kolei Polska 2050 w sierpniowym badaniu przekracza próg wyborczy.
- Partie obecnej koalicji rządzącej, które w sondażu weszłyby do Sejmu, mogą liczyć na łączne poparcie 44 proc. badanych.
Z najnowszego sondażu Instytutu Badań Pollster na zlecenie "Super Expressu" wynika, że Koalicję Obywatelską popiera 32,04 proc. Polaków.
Drugie Prawo i Sprawiedliwość cieszy się poparciem 30,88 proc. dorosłych obywateli naszego państwa.
W odniesieniu do poprzedniego badania tej pracowni doszło więc do zmiany na pozycji lidera.
Najnowszy sondaż. Koalicja Obywatelska wyprzedziła Prawo i Sprawiedliwość
W porównaniu do sondażu z początku lipca partia Donalda Tuska zyskała 0,87 pkt. proc. Tymczasem formacja Jarosława Kaczyńskiego odnotowała spadek poparcia o 2,67 pkt. proc.
Na trzecim miejscu uplasowała się Konfederacja, na którą wskazało 12,84 proc. respondentów (wzrost poparcia o 0,01 pkt. proc.).
Sondaż partyjny. Polska 2050 w Sejmie, PSL pod progiem
Ciekawie wygląda sytuacja na dalszych miejscach politycznego peletonu. Do Sejmu weszłaby Nowa Lewica z wynikiem 6,98 proc., co oznacza spadek o 0,27 pkt. proc. w stosunku do poprzedniego badania.
Próg procentowy przekroczyłaby też samodzielnie Polska 2050 Szymona Hołowni z wynikiem 5,18 proc. Wynik tego ugrupowania poprawił się o 1,4 pkt. proc. w porównaniu do lipca.
Pod progiem wyborczym znalazły się: Konfederacja Korony Polskiej Grzegorza Brauna (4,91 proc.), Partia Razem (4,67 proc.) oraz PSL (2,40 proc.). 0,20 proc. badanych wskazało, że zagłosowałoby na "inną partię".
W sumie więc trzy partie tworzące koalicję rządową, które weszłyby do Sejmu, cieszą się poparciem na poziomie 44 proc.
Badanie Instytutu Badań Pollster wykonano 8 i 9 sierpnia na próbie 1006 dorosłych Polaków.