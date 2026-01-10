Zmiana kwoty zasiłku. Od stycznia wzrosła niemal dwukrotnie
Wysokość zasiłku pogrzebowego nie zmieniała się od lat, a w tym czasie rosła inflacja i koszty pochówku. Od 2026 roku kwota, którą otrzymuje rodzina zmarłego, znacząco wzrasta. Zamiast dotychczasowych 4000 jest to 7000 złotych.
Od 1 stycznia 2026 r. zasiłek pogrzebowy wzrósł z 4000 do 7000 zł. To pierwsza tak duża zmiana od lat i reakcja na coraz wyższe koszty organizacji pochówku.
Warto podkreślić jedną zasadę: o wysokości świadczenia decyduje data zgonu, a nie termin złożenia wniosku.
Czym jest zasiłek pogrzebowy?
Zasiłek pogrzebowy jest świadczeniem jednorazowym. Otrzymuje go osoba lub instytucja, która faktycznie pokryła koszty ceremonii. Mogą to być zarówno członkowie rodziny, jak i inne podmioty - np. pracodawca, parafia, gmina, dom pomocy społecznej czy osoba niespokrewniona. Warunek jest jeden: trzeba udokumentować wydatki rachunkami lub fakturami.
Dla członków rodziny przepisy przewidują prostą zasadę - przysługuje im pełna kwota świadczenia, czyli od 2026 r. 7000 zł.
Na co można przeznaczyć zasiłek pogrzebowy?
Koszty, które można objąć zasiłkiem, są szerokie. Zwykle to:
- przygotowanie i transport zmarłego, organizacja ceremonii, zakup trumny lub urny oraz usługi zakładu pogrzebowego,
- wydatki związane z miejscem pochówku, oprawą florystyczną, opłatami cmentarnymi i formalnościami administracyjnymi.
Co zrobić, żeby otrzymać zasiłek pogrzebowy?
Aby uzyskać zasiłek pogrzebowy online, należy zalogować się do swojego profilu na Platformie Usług Elektronicznych ZUS (PUE/eZUS) i złożyć formularz Z-12 w wersji elektronicznej. Osoba składająca wniosek musi mieć:
- aktywny profil (np. potwierdzony profilem zaufanym lub certyfikatem kwalifikowanym),
- przygotowane dokumenty potwierdzające poniesione koszty pogrzebu, takie jak faktury czy rachunki.
Wniosek trzeba złożyć w ciągu 12 miesięcy od dnia śmierci, a w szczególnych sytuacjach - najpóźniej w ciągu roku od pogrzebu.
Po wysłaniu formularza, dołączeniu skanów dokumentów i wskazaniu numeru rachunku, ZUS wypłaca świadczenie z reguły w ciągu 14 dni od wyjaśnienia wszystkich niezbędnych okoliczności.
W przypadku odmowy przyznania świadczenia przysługuje odwołanie do sądu pracy i ubezpieczeń społecznych w terminie 30 dni od doręczenia decyzji.