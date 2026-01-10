Zmiana kwoty zasiłku. Od stycznia wzrosła niemal dwukrotnie

Od 1 stycznia 2026 r. zasiłek pogrzebowy wzrósł z 4000 do 7000 zł. To pierwsza tak duża zmiana od lat i reakcja na coraz wyższe koszty organizacji pochówku.

Warto podkreślić jedną zasadę: o wysokości świadczenia decyduje data zgonu, a nie termin złożenia wniosku.

Czym jest zasiłek pogrzebowy?

Zasiłek pogrzebowy jest świadczeniem jednorazowym. Otrzymuje go osoba lub instytucja, która faktycznie pokryła koszty ceremonii. Mogą to być zarówno członkowie rodziny, jak i inne podmioty - np. pracodawca, parafia, gmina, dom pomocy społecznej czy osoba niespokrewniona. Warunek jest jeden: trzeba udokumentować wydatki rachunkami lub fakturami.

Dla członków rodziny przepisy przewidują prostą zasadę - przysługuje im pełna kwota świadczenia, czyli od 2026 r. 7000 zł.

Na co można przeznaczyć zasiłek pogrzebowy?

Koszty, które można objąć zasiłkiem, są szerokie. Zwykle to:

przygotowanie i transport zmarłego, organizacja ceremonii, zakup trumny lub urny oraz usługi zakładu pogrzebowego,

wydatki związane z miejscem pochówku, oprawą florystyczną, opłatami cmentarnymi i formalnościami administracyjnymi.

Co zrobić, żeby otrzymać zasiłek pogrzebowy?

Aby uzyskać zasiłek pogrzebowy online, należy zalogować się do swojego profilu na Platformie Usług Elektronicznych ZUS (PUE/eZUS) i złożyć formularz Z-12 w wersji elektronicznej. Osoba składająca wniosek musi mieć:

aktywny profil (np. potwierdzony profilem zaufanym lub certyfikatem kwalifikowanym),

przygotowane dokumenty potwierdzające poniesione koszty pogrzebu, takie jak faktury czy rachunki.

Wniosek trzeba złożyć w ciągu 12 miesięcy od dnia śmierci, a w szczególnych sytuacjach - najpóźniej w ciągu roku od pogrzebu.

Po wysłaniu formularza, dołączeniu skanów dokumentów i wskazaniu numeru rachunku, ZUS wypłaca świadczenie z reguły w ciągu 14 dni od wyjaśnienia wszystkich niezbędnych okoliczności.

W przypadku odmowy przyznania świadczenia przysługuje odwołanie do sądu pracy i ubezpieczeń społecznych w terminie 30 dni od doręczenia decyzji.

