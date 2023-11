Zmiana godzin pracy w urzędach. Rewolucja nie obejmuje wszystkich placówek

Do tej pory urzędy były otwarte dla interesantów w większości przypadków od godziny 8:00 do 15:00. Tymczasem wiele osób pracuje od godziny 9:00 do 17:00. Skutkowało to ogromnymi kolejkami w urzędach w okolicach godziny 8:00, bo interesanci liczyli na to, że uda im się załatwić sprawy urzędowe przed pracą. Jeśli nie mieli takiej możliwości, musieli na wizytę w urzędzie wykorzystać urlop wypoczynkowy.