Zmiana czasu z letniego na zimowy nastąpi wcześniej. Kiedy przestawiamy zegarki?

Spis treści: Zmiana czasu z letniego na zimowy 2025. Kiedy? Jak zmiana czasu wpływa na ludzkie zdrowie? Czy zmiana czasu w 2025 roku jest ostatnia?

Zmiana czasu z letniego na zimowy 2025. Kiedy?

Terminy zmian czasu w poszczególnych latach reguluje stosowny akt prawny. Mowa tutaj o rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 marca 2022 roku w sprawie "wprowadzenia i odwołania czasu letniego środkowoeuropejskiego w latach 2022-2026".

Z rozporządzenia wynika, że jesienna zmiana czasu to nic innego jak odwołanie czasu letniego, który wprowadza się na koniec marca. W tym roku zegarki przestawimy w nocy z soboty na niedzielę 26 października. Wówczas konieczna okaże się zmiana wskazań zegara z godziny 3:00 na 2:00. Oznacza to, że pośpimy godzinę dłużej.

Co ciekawe, tegoroczna zmiana czasu odbędzie się nieco wcześniej, niż poprzednie. W 2022 roku zmiana czasu następowała 30 października, w 2023 roku - 29 października, a w 2024 roku - 27 października.

Zmiana czasu z letniego na zimowy zawsze następuje w ostatni weekend października. Inaczej jest ze zmianą czasu z zimowego na letni - ta odbywa się w ostatni weekend marca.

Jak zmiana czasu wpływa na ludzkie zdrowie?

Zdawać by się mogło, że zmiana czasu nie wywołuje żadnych efektów ubocznych, jeśli chodzi o ludzkie zdrowie. Okazuje się jednak, że w przypadku wielu osób rzeczona zmiana jest odczuwalna. Może wystąpić ogólne zmęczenie, spadek koncentracji, rozdrażnienie oraz problemy ze snem związane z zaburzeniem rytmu dobowego.

Na nieprzyjemne konsekwencje związane ze zmianą czasu najbardziej narażone są osoby starsze, osoby z zaburzeniami snu oraz schorzeniami serca, a także osoby pracujące na zmiany. W złagodzeniu wspomnianych objawów może pomóc zadbanie o odpowiednią higienę snu - na przykład poprzez spanie w odpowiedniej temperaturze, unikanie ciężkostrawnych posiłków przed snem czy stosowanie technik relaksacyjnych.

Czy zmiana czasu w 2025 roku jest ostatnia?

Od lat w Parlamencie Europejskim toczy się dyskusja dotycząca planów zniesienia zmian czasu w państwach członkowskich. W 2019 roku pojawił się nawet projekt w tej sprawie, jednak z biegiem czasu nie znaleziono porozumienia. Wskazano na konieczność dalszych rozmów.

Jak wynika z wcześniej przytoczonego rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 2022 roku, zmiany czasu są rozplanowane aż do 2026 roku. Wobec tego możemy spodziewać się następnych zmian czasu - 29 marca 2026 roku (z czasu zimowego na letni), a kolejnej 25 października 2026 roku (z letniego na zimowy).

