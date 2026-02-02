Spis treści: Zmiana czasu 2026. Kiedy przestawiamy zegarki na czas letni? Druga zmiana czasu 2026 Kiedy zniesienie zmiany czasu?

Choć temat likwidacji zmiany czasu wraca na forum jak bumerang, przepisy Unii Europejskiej są nieubłagane. We wszystkich 27 państwach członkowskich jest to wciąż obowiązkiem. Na świecie dotyczy to około 70 krajów.

Zmiana czasu 2026. Kiedy przestawiamy zegarki na czas letni?

Zmiana czasu odbywa się zawsze według harmonogramu, pierwsza w roku przypada na ostatnią niedzielę marca. Oznacza to, że przestawimy zegarki z godziny 2:00 na 3:00 w nocy z 28 na 29 marca 2026 roku.

Wiele urządzeń z dostępem do sieci przeskoczy godzinę samoczynnie, niektóre z nich trzeba będzie jednak uregulować ręcznie.

Marcowa zmiana czasu dla wielu osób oznacza trudniejszy poranek, ponieważ pośpimy krócej. Organizm potrzebuje zwykle kilku dni, aby dostosować rytm dobowy do nowej godziny. Lekarze i specjaliści od snu od lat zwracają uwagę, że właśnie wiosenna zmiana jest najbardziej odczuwalna.

Druga zmiana czasu 2026

Druga zmiana nastąpi jesienią, w nocy z 25 na 26 października 2026 roku. Wówczas cofniemy zegarki z 3:00 na 2:00, zyskując jedną dodatkową godzinę snu.

To tradycyjny moment, kiedy, jak podkreślają eksperci, łatwiej nam przystosować się do nowego rytmu.

Zmiana czasu na zimowy wypada w okresie, w którym i tak dni stają się coraz krótsze, a wcześniejszy poranek z naturalnym światłem poprawia komfort codziennego funkcjonowania. Unijne przepisy mówią, że jesienna korekta odbywa się zawsze w ostatnią niedzielę października.

Kiedy zniesienie zmiany czasu?

Wbrew obietnicom, na zniesienie corocznego przestawiania zegarków będziemy musieli jeszcze poczekać. Na poziomie Unii Europejskiej temat likwidacji sezonowych zmian czasu utknął w Radzie.

Mimo wniosku Komisji z 2018 r. i przyjętego w 2019 r. stanowiska Parlamentu Europejskiego za zakończeniem przestawiania zegarków, państwa członkowskie wciąż nie uzgodniły wspólnego stanowiska. W związku z tym do odwołania obowiązuje obecny system ostatniej niedzieli marca i października.

Komisja podtrzymuje polityczną wolę zamknięcia tego rozdziału, o czym przypominał komisarz w wystąpieniu na posiedzeniu plenarnym PE jesienią 2025 r. Bez decyzji Rady Unii Europejskiej nie ma jednak mowy o nowych przepisach, które zastąpiłyby nadal obowiązującą dyrektywę 2000/84/WE. Innymi słowy: w najbliższym czasie nic w tej sprawie się nie zmieni.

Źródła: sejm.gov.pl, europarl.europa.eu

Poboży: Nie ma mowy o redukcji wojsk amerykańskich w Polsce Polsat News Polsat News