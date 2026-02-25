Spis treści: Zmiana czasu na letni 2026. Jak wpływa na wynagrodzenie pracowników? Dodatek za pracę w nocy. Czy należy się podczas zmiany czasu? Kiedy zmiana czasu na letni w 2026 roku?

Zmiana czasu na letni 2026. Jak wpływa na wynagrodzenie pracowników?

Zgodnie z obowiązującą dyrektywą unijną w całej UE, także w Polsce, obowiązuje czas letni i zimowy. Pomimo głosów sprzeciwu, zmiana czasu została utrzymana w latach 2022-2026, co oznacza, że także w tym roku Polacy dwukrotnie przestawią zegarki.

Czas letni jest kwestią mocno dyskutowaną od wielu lat. W 2019 roku Parlament Europejski pracował już nad dyrektywą znoszącą ten obowiązek. Prace jednak zostały przerwane przez pandemię.

Do dziś przeciwnicy podkreślają nieadekwatność tego mechanizmu do realnych potrzeb gospodarki. Czas letni nie prowadzi już do oszczędności energii elektrycznej, jak miało to miejsce na początku, a stanowi jedynie problem pociągający za sobą dodatkowe koszty dla wielu firm oraz pogorszenie stanu zdrowia ludzi.

Zmiana czasu stanowi także problem w kwestii rozliczania płac pracowników pracujących na nocne zmiany. Podczas przejścia z czasu zimowego na letni zmiany pracowników nocnych będą wynosić siedem godzin zamiast ośmiu. Czy zatem mogą liczyć na pełną wypłatę, czy obniżoną o jedną nieprzepracowaną godzinę?

Jak podkreśla Państwowy Inspektorat Pracy, nie istnieją przepisy, które by to regulowały. Zgodnie z powyższym należy kierować się zapisami Kodeksu pracy. Art. 80 k.p. głosi, że wynagrodzenie należy się jedynie za pracę wykonaną. Jednakże zgodnie z art. 81 k.p. pracownik powinien otrzymać pełne wynagrodzenie, ponieważ był gotów pracować, jednak nie mógł z przyczyn niezależnych od niego. Należy mu się tzw. wynagrodzenie postojowe.

Dodatek za pracę w nocy. Czy należy się podczas zmiany czasu?

Zgodnie z przepisami Kodeksu pracy pracownikowi oprócz wynagrodzenia podstawowego należy się dodatek za pracę w nocy. Według przepisów wynosi on 20 proc. stawki godzinowej za każdą z ośmiu godzin nocnej zmiany odbywającej się w godzinach od 21:00 do 7:00.

Dodatek ten jest wypłacany jedynie za godziny pracy faktycznie przepracowane. W przypadku skrócenia zmiany nocnej z powodu przestawiania zegarków pracownikowi nie należy się dodatek za pracę w nocy za tę jedną, nieprzepracowaną godzinę.

Kiedy zmiana czasu na letni w 2026 roku?

Czas letni jest wprowadzany w Polsce zawsze w ostatni weekend marca. W 2026 roku, zegarki przestawiamy nieco wcześniej w porównaniu z latami ubiegłymi, ponieważ w nocy z 28 na 29 marca.

Po zmianie czasu zyskamy dłuższe popołudnia, ponieważ słońce będzie zachodziło o godzinę później. Wielu ekspertów podkreśla jednak, że czas letni jest sztucznym konstruktem, który rozregulowuje zegar biologiczny człowieka. Bliższy jego naturalnemu czasowi jest czas zimowy. Dłuższe wieczory zachęcają do późniejszego kładzenia się spać, co powoduje skrócenie czasu na sen i regenerację organizmu.

Komisja Europejska krytycznie o finansach Polski. Domański w ''Graffiti'': Jesteśmy skoncentrowani na wzroście gospodarczym Polsat News Polsat News