Po co zmiana czasu?

Zmiana czasu została wymyślona przez Benjamina Franklina, jednego z ojców założycieli Stanów Zjednoczonych. Autor konstytucji USA zauważył, że godzina jest niedostosowana do pory dnia , przez co ludzie idą spać, gdy słońce świeci, a pracują wieczorem i oświetlają pomieszczenia świecami.

Przestawianie zegarków ma więc pozwolić na maksymalnie możliwe wykorzystanie światła słonecznego przez ludzi. Miała to być także oszczędność wosku, a później zużywanej energii elektrycznej i paliwa służącego do produkcji prądu.

Kiedy zmiana czasu na zimowy 2023?

Zmiana czasu z letniego na zimowy w 2023 roku nastąpi w nocy z soboty 28 października na niedzielę 29 października . Zegarki trzeba przestawić z godziny 3:00 na 2:00 , czyli o jedną do tyłu.

Oznacza to, że przez zmianę czasu na zimowy Słońce będzie szybciej zachodzić, a ciemno zacznie się robić już po godzinie 16. Do tej pory działo się to dopiero około godziny 17:30. Dni będą wydawać się zdecydowanie krótsze.