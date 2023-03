Zmiana czasu na letni 2023: Kiedy jest? Nie daj się zaskoczyć

Polska

Wiosenna zmiana czasu w 2023 roku już dzisiaj. W nocy przestawimy zegarki o godzinę do przodu. To oznacza, że pośpimy godzinę krócej. Jednak zmiana czasu to o godzinę dłuższy dzień, dlatego nie ma powodu do narzekań. Czy zmiana czasu na letni 2023 to ostatni raz, gdy przestawiamy zegarki?

Zdjęcie Już dzisiaj w nocy przestawimy zegarki o godzinę do przodu. Wiosenna zmiana czasu sprawi, że jutro zachód słońca obejrzymy dopiero w okolicach 19. / Fred Marvaux/Parlament Europejski / materiały prasowe