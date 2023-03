Zmiana czasu 2023: Kiedy zmieniamy czas na letni?

Zgodnie z dyrektywą unijną 2000/84/EC wszystkie kraje członkowskie przeprowadzają zmianę czasu dwa razy do roku w tym samym terminie. Zegarki przestawia się również w przeważającej części Stanów Zjednoczonych, Kanadzie oraz Australii. W najbliższym czasie czeka nas zmiana czasu z zimowego na letni.

Kiedy jest zmiana czasu na letni 2023?

Dzięki marcowemu przestawianiu zegarków dłużej możemy się cieszyć promieniami słonecznymi, ponieważ zmrok zapada później niż do tej pory. Wiąże się to jednak z wcześniejszym wstawaniem, co najbardziej dotkliwe jest w pierwszych dniach po zmianie czasu.

Zgodnie z unijnym rozporządzeniem zegarki przestawiamy w ostatni weekend marca. W tym roku zmiana czasu wypada 26 marca. Wskazówki przestawiamy z godziny 2 na 3 w nocy.

Większość nowoczesnych sprzętów elektronicznych, takich jak smartfony, laptopy, tablety, smartwatche czy sprzęt AGD dokonuje tej zmiany samoczynnie, nie wymaga więc ingerencji człowieka.

Również zdecydowana większość zegarów w samochodach jest zaprogramowana tak, by zmieniać czas w odpowiednim dniu.

Czy Unia Europejska zniesie zmianę czasu?

O wycofaniu zmiany czasu mówi się w Unii Europejskiej już od kilku lat. Niestety wciąż pojawiały się ważniejsze problemy (pandemia koronawirusa, wojna w Ukrainie), które sprawiały, że zagadnienie cyklicznego przestawiania zegarków zeszło na dalszy plan.

Zgodnie z informacjami podanymi przez Komisję Europejską, system ten zostanie utrzymany przynajmniej do końca 2026 r. Co ciekawe, ma on wielu przeciwników - aż 70 proc. Polaków wolałaby wprowadzenia na stałe czasu letniego.

Jak zmiana czasu wpływa na nasz organizm?

Zmiana czasu z zimowego na letni zbiega się z przesileniem wiosennym, które jest odczuwalne przez wielu z nas. Wiąże się z obniżonym samopoczuciem, zmęczeniem, sennością czy gorszą koncentracją. U niektórych osób wywołuje również bóle głowy czy problemy z zasypianiem.

Co ciekawe, zmiana czasu częściej w negatywny sposób dotyka kobiety, niż mężczyzn .

Aby jak najmniej odczuć skutki przestawienia zegarków, warto w najbliższy weekend postawić na relaks i wypoczynek. Dobrym rozwiązaniem jest również wcześniejsze pójście spać. Dzięki temu o godzinę krótszy sen nie będzie aż tak dotkliwy.

