W skrócie Nad Tatrami zaobserwowano pył saharyjski, który powoduje zmętnienie nieba i ograniczenie przejrzystości powietrza.

Żółto-brunatny nalot jest widoczny na śniegu w wyższych partiach gór, oraz m.in. na samochodach i dachach budynków.

Największe stężenie pyłu przewidywane jest w środę i czwartek, a zjawisko ma charakter cykliczny i występuje najczęściej wiosną.

Pył saharyjski napłynął w rejon gór wraz z masami powietrza z północno-zachodniej Afryki. Zjawisko powoduje wyraźne zmętnienie nieba oraz ograniczenie przejrzystości powietrza, a na zaśnieżonych szczytach może pojawić się żółty osad. Pył jest wyraźnie dostrzegalny.

- Nad Tatrami obserwujemy zmętnienie nieba, nie widzimy intensywnego błękitu, a krajobraz sprawia wrażenie przysłoniętego - powiedział szef zakopiańskiej stacji IMGW Paweł Parzuchowski.

Pył saharyjski nad Tatrami. "Powietrze zapylone drobinkami"

- To oznacza, że powietrze jest zapylone drobinkami pochodzącymi znad Sahary, które docierają do nas wraz z napływem powietrza z południowego zachodu, a w praktyce z północno-zachodniej Afryki - dodał.

Część pyłu docierającego nad Podhale jest zauważalna nie tylko w powietrzu, ale także na powierzchniach po opadach deszczu. Według synoptyków, wraz z prognozowanymi opadami możliwe jest osadzanie się żółto-brunatnego nalotu, który będzie szczególnie widoczny na śniegu w wyższych partiach Tatr oraz na przykład na samochodach czy dachach budynków.

Największe stężenie pyłu nad Tatrami prognozowane jest w środę i czwartek. Zjawisko ma charakter cykliczny o różnym nasileniu i najczęściej występuje wiosną. Podobne epizody obserwowano w poprzednich latach - dwa lata temu intensywna obecność pyłu nad Tatrami przypadła w Wielkanoc.

Napływ ciepłego powietrza znad Sahary wpłynął również na wzrost temperatury. We wtorek w Zakopanem termometry wskazały 15 stopni Celsjusza.

Jak wyjaśnił synoptyk, pył saharyjski składa się z drobnych cząstek piasku i minerałów unoszonych nad pustynią przez prądy wstępujące, a następnie transportowanych na duże odległości przez cyrkulację atmosferyczną. Do Polski dociera dzięki południowym i południowo-zachodnim wiatrom.

