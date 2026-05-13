Zmasowany atak Rosji na Ukrainę. Polska poderwała myśliwce
"W związku ze zmasowanym atakiem Federacji Rosyjskiej na terytorium Ukrainy, prowadzonym z użyciem dużej liczby bezzałogowych statków powietrznych, rozpoczęło się operowanie wojskowego lotnictwa w naszej przestrzeni powietrznej" - przekazało Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych. Operują myśliwce dyżurne oraz śmigłowce, a naziemne systemy obrony powietrznej oraz rozpoznania radiolokacyjnego osiągnęły stan wyższej gotowości.
W skrócie
- Polskie lotnictwo wojskowe zostało skierowane do działań w krajowej przestrzeni powietrznej w odpowiedzi na zmasowany atak Rosji na Ukrainę.
- Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych podniosło gotowość naziemnych systemów obrony powietrznej i rozpoznania radiolokacyjnego oraz poinformowało o intensyfikacji lotów w pobliżu zagrożonych obszarów.
- Ukraiński wywiad wojskowy poinformował, że Rosja prowadzi kompleksowy atak powietrzny na infrastrukturę krytyczną Ukrainy z użyciem dronów i pocisków. Uderzenia obejmują zachodnią część kraju.
Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych (DORSZ) opublikowało w mediach społecznościowych komunikat, w którym potwierdziło, że "rozpoczęło się operowanie wojskowego lotnictwa w naszej przestrzeni powietrznej". Akcja ma związek ze zmasowanym atakiem Rosji na terytorium Ukrainy.
"Zgodnie z obowiązującymi procedurami Dowódca Operacyjny RSZ uruchomił niezbędne siły i środki pozostające w jego dyspozycji. Operują myśliwce dyżurne oraz śmigłowce, a naziemne systemy obrony powietrznej oraz rozpoznania radiolokacyjnego osiągnęły stan wyższej gotowości" - podkreślono w komunikacie.
DORSZ zaznaczyło przy tym, że "działania te mają charakter prewencyjny i są ukierunkowane na zabezpieczenie przestrzeni powietrznej i jej ochronę". Dowództwo ponadto ujawniło, że operowanie wojskowego lotnictwa jest szczególnie intensywne "w rejonach przyległych do zagrożonych obszarów".
"Dowództwo Operacyjne RSZ monitoruje bieżącą sytuację, a podległe siły i środki pozostają w gotowości do natychmiastowej reakcji" - zakończył DORSZ.
Rosja zaatakowała dronami Ukrainę. Celem infrastruktura krytyczna
W środę Główny Zarząd Wywiadu (HUR) Ministerstwa Obrony Ukrainy poinformował, że Rosja rozpoczęła długotrwały atak powietrzny na infrastrukturę krytyczną Ukrainy.
"13 maja 2026 r. państwo-agresor, Rosja, rozpoczęło przeciwko Ukrainie kompleksowy atak powietrzny, który może mieć długotrwały charakter. W pierwszej fazie ataku agresor wykorzystuje znaczną liczbę dronów bojowych w celu przeciążenia ukraińskiego systemu obrony przeciwlotniczej oraz zniszczenia obiektów cywilnych" - przekazał HUR w oficjalnym komunikacie.
Z ustaleń ukraińskiego wywiadu wojskowego wynika, że Kreml zamierza użyć znacznej liczby pocisków manewrujących wystrzeliwanych z powietrza i z morza, a także pocisków balistycznych.
"Celami Moskwy są obiekty infrastruktury krytycznej oraz systemy zapewniające funkcjonowanie dużych miast, w szczególności obiekty energetyczne, przedsiębiorstwa sektora zbrojeniowego oraz budynki organów władzy państwowej" - zaznaczono.
Wojna w Ukrainie. Rosja próbuje podważyć determinację Kijowa
Główny Zarząd Wywiadu ocenił, że w ten sposób Rosja, która odrzuciła propozycje zawieszenia broni, po raz kolejny próbuje podważyć determinację Ukrainy w walce o wolność.
W Ukrainie od rana w środę trwa alarm powietrzny w związku ze zmasowanym atakiem rosyjskich dronów, które zmierzają na zachód kraju, w tym na obwód wołyński przy granicy z Polską.
W związku z sytuacją w Kijowie słychać było wybuchy. Jak podały władze lokalne, to ze względu na fakt, że obrona przeciwlotnicza odpierała atak.
Media monitorujące rosyjskie ataki podały, że w przestrzeni powietrznej Ukrainy przebywa obecnie ponad 210 rosyjskich dronów, które atakują głównie środkową i zachodnią część kraju. Bezzałogowce zbliżają się m.in. do obwodu lwowskiego.