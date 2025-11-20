W skrócie Zmarł dr Robert Staniszewski, ceniony politolog i wieloletni pracownik Uniwersytetu Warszawskiego.

Był ekspertem w zakresie nauk politycznych oraz doradcą dla wielu instytucji krajowych i międzynarodowych.

Cieszył się uznaniem wśród studentów i współpracowników za swoją wiedzę, zaangażowanie i otwartość.

"Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci doktora Roberta Staniszewskiego - cenionego badacza, wykładowcę i wieloletniego pracownika Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego" - czytamy w komunikacie.

Jak informuje UW, doktor Staniszewski był od wielu lat związany z Instytutem Nauk Politycznych, a ostatnio z Katedrą Socjologii Polityki i Marketingu Politycznego WNPiSM UW.

Sam był absolwentem Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie studiował politologię i nauki społeczne, a także zarządzanie. Naukowiec był stypendystą Ministra Edukacji Narodowej, Open Society Institute, Westminster Foundation for Democracy oraz Fundacji Stefana Batorego.

"Aktywnie angażował się w prace zespołów badawczych zajmujących się najważniejszymi procesami społecznymi i politycznymi w Polsce, a jego ekspertyzy i analizy powstawały na potrzeby ministerstw, instytucji publicznych oraz sektora prywatnego" - czytamy w komunikacie uniwersytetu.

UW podkreśla, że zmarły był "ekspertem instytucji krajowych i międzynarodowych, w tym Komisji Europejskiej, NCBR, PARP, ZBP oraz wielu innych".

W komunikacie wskazano również na jego ostatnie inicjatywy badawcze, w ramach których zajmował się społeczną percepcją migrantów, uchodźców z Ukrainy oraz działań rządu w sytuacjach kryzysowych.

"Dr Robert Staniszewski był cenionym naukowcem, ale przede wszystkim - życzliwym, otwartym i inspirującym człowiekiem. Cieszył się ogromną sympatią i szacunkiem studentów, którzy zawsze podkreślali jego zaangażowanie, profesjonalizm i niezwykłą umiejętność przekazywania wiedzy" - napisano.

