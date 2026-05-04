Zmarł arcybiskup Józef Michalik. Miał 85 lat

W skrócie W niedzielę 3 maja zmarł arcybiskup Józef Michalik, emerytowany arcybiskup archidiecezji przemyskiej, miał 85 lat.

Informacja dotycząca daty i przebiegu uroczystości pogrzebowych zostanie podana w późniejszym czasie.

Józef Michalik był m.in. arcybiskupem metropolitą przemyskim w latach 1993-2016 oraz przewodniczącym Konferencji Episkopatu Polski w latach 2004-2014.

Arcybiskup Józef Michalik zmarł w niedzielę 3 maja, miał 85 lat. O jego śmierci poinformowała w poniedziałek Kuria Metropolitalna w Przemyślu.

Arcybiskup Józef Michalik nie żyje. Miał 85 lat

"W 5. Niedzielę Wielkanocną, 3 maja 2026 roku, w 85. roku życia, 61. roku kapłaństwa i 39. roku biskupstwa, odszedł do Domu Ojca arcybiskup Józef Michalik, emerytowany arcybiskup archidiecezji przemyskiej obrządku łacińskiego" - czytamy w komunikacie zamieszczonym na stronie internetowej archidiecezji przemyskiej.

"Informacja dotycząca daty i przebiegu uroczystości pogrzebowych zostanie podana w późniejszym czasie" - dodano.

Józef Michalik był biskupem diecezjalnym zielonogórsko-gorzowskim w latach 1986-1993 (do 1992 gorzowskim), potem w latach 1993-2016 - arcybiskupem metropolitą przemyskim.

Pełnił też funkcję wiceprzewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski, a następnie przez dwie kadencje jej przewodniczącego (2004-2014). Był też wiceprzewodniczącym Rady Konferencji Episkopatów Europy (2011-2014).

Kim był arcybiskup Józef Michalik?

Michalik urodził się 20 kwietnia 1941 w Zambrowie. Studiował w Wyższym Seminarium Duchownym w Łomży. Święcenia kapłańskie przyjął w 1964 r. z rąk biskupa Czesława Falkowskiego.

Studiował na Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie. Naukę kontynuował później na Papieskim Uniwersytecie Świętego Tomasza z Akwinu w Rzymie. Słuchał wykładów m.in. Josepha Ratzingera, późniejszego papieża Benedykta XIV.

W Rzymie często stykał się z kardynałem Karolem Wojtyłą i prymasem Stefanem Wyszyńskim. Do Polski wrócił w 1973 r. i w diecezji łomżyńskiej został wicekanclerzem kurii biskupiej, prowadził też wykłady z teologii dogmatycznej i homiletyki w Wyższym Seminarium Duchownym w Łomży.

Od 1978 pracował w Rzymie w Papieskiej Radzie ds. Świeckich. Jako pierwszy szef biura ds. młodzieży brał udział w przygotowaniach I Światowych Dni Młodzieży w Rzymie w 1984 r. Wcześniej w 1979 roku wziął udział w pierwszej pielgrzymce Jana Pawła II do Polski.

W 1986 r. Michalik został mianowany przez Jana Pawła II biskupem gorzowskim. Po reorganizacji w 1992 r. został pierwszym biskupem zielonogórsko-gorzowskim.

W 1993 r. Jan Paweł II mianował go arcybiskupem metropolitą przemyskim. Pełnił tę funkcję do 2016 r. gdy papież Franciszek przyjął jego rezygnację.

W 1999 r. Michalik został wiceprzewodniczącym Konferencji Episkopatu Polski, a w 2004 r. został wybrany przewodniczącym Konferencji Episkopatu Polski. Funkcję tę pełnił przez dwie kadencje - do 2014 r. W latach 2011‑2014 był wiceprzewodniczącym Rady Konferencji Episkopatów Europy. Od 2016 r. pełni funkcję referenta ds. biskupów emerytów w polskim Episkopacie.

Arcybiskup emeryt mieszkał w Przemyślu, w dawnym dworku ks. Stanisława Orzechowskiego znajdującym się obok przemyskiej archikatedry.

