W skrócie Donald Tusk ogłosił w mediach społecznościowych, że wystawił złote korki otrzymane od przyjaciół na aukcję Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

Osoba, która wygra licytację, spotka się z szefem polskiego rządu w jego gabinecie na kawie i ciastkach.

Finał WOŚP 2026 odbędzie się 25 stycznia, a w poprzednim roku zebrano rekordowe 289 068 047,77 zł na sprzęt medyczny dla onkologii i hematologii dziecięcej.

- Czas znowu zdjąć buty z kołka. Ale nie, nie bójcie się! Nie wracam do kariery piłkarskiej - tak swoje nagranie zamieszczone w mediach społecznościowych zaczął Donald Tusk, który trzymał w ręce korki do gry w piłkę.

Premier poinformował, że złote obuwie otrzymał od przyjaciół. Teraz postanowił wystawić je na aukcję Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

Donald Tusk wystawia złote obuwie na WOŚP. Dla zwycięzcy dodatkowa nagroda

Donald Tusk jednak dodał, że to nie wszystko, bowiem osoba, która wylicytuje złote korki, będzie mogła usiąść z szefem polskiego rządu w jego gabinecie.

Tusk wymienił następnie światowych przywódców, którzy tam zasiadali. Wśród nich byli m.in. Barack Obama, książę Karol - obecnie król Wielkiej Brytanii - premier Justin Trudeau i Emmanuel Macron.

- Wypijemy kawę, będą ciastka i porozmawiamy - zakończył premier.

Wielki finał WOŚP. Ponad 120 tys. wolontariuszy z puszkami

Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy odbędzie w niedzielę 25 stycznia 2026 roku. Ubiegłoroczny finał przyniósł rekordowe wsparcie w kwocie 289 068 047,77 zł, która przeznaczona została na zakup sprzętu medycznego dla onkologii i hematologii dziecięcej. Wynik ten, ogłoszony przez Jurka Owsiaka, jest najwyższą kwotą w historii zbiórek Fundacji WOŚP.

W ubiegłym roku wydarzenie obejmowało 1687 sztabów, w tym 94 w 24 krajach świata, a także aukcje internetowe, koncerty, pikniki i wydarzenia sportowe. WOŚP wspierało łącznie aż 120 tysięcy wolontariuszy i wolontariuszek. Finał WOŚP 2026 zapowiada się podobnie i na ulice może wyjść ponad 120 tys. wolontariuszy z puszkami.

W latach 1993-2024 WOŚP zebrała już blisko 2,3 miliarda złotych, które przeznaczono na zakup 74,5 tysiąca licznych urządzeń medycznych.

