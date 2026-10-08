Na południu Śląska i Małopolski "wiatr stopniowo się wzmaga i obecnie notowane są porywy do około 60 km/h. W kolejnych godzinach wiatr nadal będzie się nasilać, a porywy wiatru będą osiągać 70-80 km/h" - czytamy w komunikacie Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Bardzo mocno powieje też na północy: możliwe, że w nocy tamtejsze wichury osiągną nawet 100 km/h.

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Pogoda bardziej wymagająca Ciepło to nie wszystko

"Przed nami ciepły, ale miejscami deszczowy i wietrzny dzień" - podkreślają synoptycy IMGW w prognozie na czwartek. Zacznie się mocniej chmurzyć, a tylko w centrum i na wschodzie pojawi się więcej słońca.

Nadchodzące z zachodu fronty atmosferyczne zakończą okres spokojnej, trwającej od wielu dni pogody. W czwartek w zachodniej połowie kraju przelotnie popada deszcz, a w Karpatach mogą też pojawić się burze.

Dalej będzie bardzo ciepło, szczególnie na południu i południowym wschodzie. Tam eksperci spodziewają się w ciągu dnia do 24-25 stopni Celsjusza. Mniej będzie na północnym zachodzie, gdzie chłodniejsze powietrze dotrze jako pierwsze, jednak nawet tam prognozy wskazują 19 stopni.

Pogoda w czwartek będzie bardzo ciepła, zwłaszcza w południowej Polsce. Tam może być sporo ponad 20 stopni WXCharts materiał zewnętrzny

Najchłodniej będzie na terenach podgórskich i nad morzem, gdzie może być około 18 st. C, jednak odczuwalną temperaturę obniżać może silny wiatr, który najsilniej powieje w tych dwóch regionach.

Wichury będą coraz mocniejsze. Niebezpiecznie w górach i nad wodą

Z powodu silnego wiatru do godz. 16:00 obowiązują ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia w południowych częściach Śląska, Małopolski i Podkarpacia. Tam porywy mogą osiągać do 75 km/h, ale z czasem jeszcze silniejsze porywy wystąpią na krańcach północnych. Wysoko w górach powieje do 80-90 km/h.

Wieczór nad Bałtykiem będzie bardzo wietrzny. W zachodniej części Wybrzeża zanotujemy porywy do 75 km/h, a w nocy z czwartku na piątek wichury staną się jeszcze silniejsze.

Porywy wiatru wieczorem i w nocy nad morzem mogą miejscami dochodzić do 100 km/h - prognozuje IMGW WXCharts materiał zewnętrzny

Po zmroku lokalnie nad morzem trzeba się liczyć z porywami wiatru osiągającymi nawet 100 km/h. Niewykluczone, że w północnej części Pomorza z tego powodu pojawią się ostrzeżenia IMGW drugiego stopnia, a w nadmorskich rejonach Pomorza Zachodniej specjaliści wydadzą ostrzeżenia pierwszego stopnia.

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