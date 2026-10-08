Złotą jesień wywieje z Polski. Niebezpieczne zmiany w czwartek

Jakub Wojciechowski

Jakub Wojciechowski

Kończy się spokój w pogodzie. Choć dalej będzie bardzo ciepło i miejscami zanotujemy jeszcze nawet 25 stopni Celsjusza, pogoda wyraźnie się pogorszy. Pojawią się deszcze i lokalne burze, a z czasem zacznie mocno wiać. Wieczorem i w nocy trzeba się przygotować na wichury na południowych i północnych krańcach Polski.

Odsłuchaj artykuł
--:-- min
Audio generowane przez AI, może zawierać błędy
Wichura nad Bałtykiem. W czwartek najsilniej powieje tam wieczorem i w nocy - IMGW ostrzega przed podmuchami do 100 km/h
Czwartek będzie bardzo ciepłym, ale też jednocześnie wietrznym dniem, szczególnie w górach i nad morzem. IMGW ostrzega przed wichuramiDominik Werner/Agencja Wyborcza.pl/WXCHARTSmateriał zewnętrzny

Na południu Śląska i Małopolski "wiatr stopniowo się wzmaga i obecnie notowane są porywy do około 60 km/h. W kolejnych godzinach wiatr nadal będzie się nasilać, a porywy wiatru będą osiągać 70-80 km/h" - czytamy w komunikacie Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Bardzo mocno powieje też na północy: możliwe, że w nocy tamtejsze wichury osiągną nawet 100 km/h.

Nadchodzą wichury - warto sprawdzić, gdzie uderzą! Wypróbuj aplikację Pogoda Interia! Zainstaluj z Google Play, otwiera się w nowym oknie lub App Store, otwiera się w nowym oknie

Pogoda bardziej wymagająca Ciepło to nie wszystko

"Przed nami ciepły, ale miejscami deszczowy i wietrzny dzień" - podkreślają synoptycy IMGW w prognozie na czwartek. Zacznie się mocniej chmurzyć, a tylko w centrum i na wschodzie pojawi się więcej słońca.

Nadchodzące z zachodu fronty atmosferyczne zakończą okres spokojnej, trwającej od wielu dni pogody. W czwartek w zachodniej połowie kraju przelotnie popada deszcz, a w Karpatach mogą też pojawić się burze.

Dalej będzie bardzo ciepło, szczególnie na południu i południowym wschodzie. Tam eksperci spodziewają się w ciągu dnia do 24-25 stopni Celsjusza. Mniej będzie na północnym zachodzie, gdzie chłodniejsze powietrze dotrze jako pierwsze, jednak nawet tam prognozy wskazują 19 stopni.

Mapa ukazująca anomalię temperatur w Polsce i części krajów sąsiednich, z wyraźnie podwyższonymi wartościami temperatur w centralnej i wschodniej części obszaru, odwzorowanymi przy pomocy intensywnych odcieni czerwieni i pomarańczy.
Pogoda w czwartek będzie bardzo ciepła, zwłaszcza w południowej Polsce. Tam może być sporo ponad 20 stopniWXChartsmateriał zewnętrzny

Najchłodniej będzie na terenach podgórskich i nad morzem, gdzie może być około 18 st. C, jednak odczuwalną temperaturę obniżać może silny wiatr, który najsilniej powieje w tych dwóch regionach.

Zobacz również:

W drugiej połowie tygodnia pogoda w Polsce się załamie. Nie tylko pojawią się deszcze i burze, ale zrobi się też zdecydowanie chłodniej
Polska

Prawie 10 stopni mniej z dnia na dzień. Nadchodzi wahnięcie w pogodzie

Jakub Wojciechowski
Jakub Wojciechowski

Wichury będą coraz mocniejsze. Niebezpiecznie w górach i nad wodą

Z powodu silnego wiatru do godz. 16:00 obowiązują ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia w południowych częściach Śląska, Małopolski i Podkarpacia. Tam porywy mogą osiągać do 75 km/h, ale z czasem jeszcze silniejsze porywy wystąpią na krańcach północnych. Wysoko w górach powieje do 80-90 km/h.

Wieczór nad Bałtykiem będzie bardzo wietrzny. W zachodniej części Wybrzeża zanotujemy porywy do 75 km/h, a w nocy z czwartku na piątek wichury staną się jeszcze silniejsze.

Mapa Polski i krajów sąsiednich z kolorystyczną skalą prędkości porywów wiatru, gdzie na południu i północnym zachodzie widoczne są strefy intensywnych podmuchów, oznaczonych żółto-pomarańczowymi i czerwonymi odcieniami, podczas gdy pozostałe regiony m...
Porywy wiatru wieczorem i w nocy nad morzem mogą miejscami dochodzić do 100 km/h - prognozuje IMGWWXChartsmateriał zewnętrzny

Po zmroku lokalnie nad morzem trzeba się liczyć z porywami wiatru osiągającymi nawet 100 km/h. Niewykluczone, że w północnej części Pomorza z tego powodu pojawią się ostrzeżenia IMGW drugiego stopnia, a w nadmorskich rejonach Pomorza Zachodniej specjaliści wydadzą ostrzeżenia pierwszego stopnia.

Zobacz również:

W drugiej połowie tygodnia pogoda się pogorszy. Deszcze i uczucie chłodu pozostaną z nami zapewne co najmniej do połowy października
Polska

Na jednym załamaniu się nie skończy. Pogoda będzie jeszcze gorsza

Jakub Wojciechowski
Jakub Wojciechowski

-----

"Polityczny WF": Tajemnicze spotkanie. O czym Trump rozmawiał z Kosiniakiem?INTERIA.PL
Masz sugestie, uwagi albo widzisz błąd?

Najnowsze