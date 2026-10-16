Po serii chłodnych i bardziej deszczowych dni w piątek pogoda wyraźnie się zmieni. Tym razem temperatury podskoczą, a nie licząc poranka niekorzystnych zjawisk praktycznie nie będzie - wynika z prognoz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Wystąpi też duża, przekraczająca 10 stopni różnica temperatur między najcieplejszymi a najchłodniejszymi regionami kraju.

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Pogoda w piątek się przestawia. Wróciła złota jesień

"Przed nami spokojny, miejscami słoneczny i dość ciepły jesienny dzień. Zachmurzenie będzie małe i umiarkowane, jedynie na południowym wschodzie miejscami duże" - napisali synoptycy IMGW w prognozie na piątek.

Rano w wielu miejscach - głównie na wschodzie, w centrum i na południu - występowały lokalne mgły ograniczające widzialność poniżej 200 metrów. O godz. 8:00 w Suwałkach widzialność wynosiła lokalnie około 10 metrów.

"Kierowcy, zachowajcie ostrożność!" - ostrzega IMGW.

Poranne mgły powinny się całkowicie rozproszyć jeszcze przed południem. W nocy wrócą do wschodniej Polski IMGW materiał zewnętrzny

Mgły stopniowo będą się rozpraszać, a całkowicie powinny zaniknąć jeszcze przed południem, do godz. 10:00-11:00.

W kolejnych godzinach przeważnie będzie spokojnie i słonecznie, a więcej chmur pojawi się jedynie na południowym wschodzie. Słaby deszcz może popadać na południu Podkarpacia - w pozostałych miejscach kraju w piątek powinno być sucho. Wiatr będzie słaby i umiarkowany.

Wyż Florian zapewni nam słoneczną i łagodną aurę, z dość wysokimi temperaturami, zwłaszcza na zachodzie.

Wyraźne ocieplenie na zachodzie. W nocy poniżej zera

Najcieplejszym rejonem Polski będzie zachód, gdzie w piątek termometry pokażą do 19 stopni Celsjusza, a niewykluczone, że miejscami będzie nawet nieco więcej.

W pozostałych regionach będzie wyraźnie chłodniej: w centrum około 13, zaś na terenach podgórskich maksymalnie 8 stopni. To oznacza, że różnica między najcieplejszym a najchłodniejszym rejonem może przekroczyć 10 st. C.

W zachodniej Polsce w piątek może być do około 19 stopni Celsjusza, podczas gdy na terenach podgórskich nie więcej niż 8 WXCharts materiał zewnętrzny

Po spokojnym dniu nadejdzie zdecydowanie mniej przyjemna noc. We wschodniej Polsce znowu pojawią się mgły ograniczające widzialność do 200 metrów i zrobi się zdecydowanie zimniej. Na południowym wschodzie i na Podlasiu zanotujemy przymrozki w okolicach -1 st. C, na wschodzie do -2, a na terenach podgórskich lokalnie do -4 stopni Celsjusza.

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