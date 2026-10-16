Złota jesień wraca do Polski. Wytworzy się wyraźna różnica temperatur

Jakub Wojciechowski

Jakub Wojciechowski

Pogoda w Polsce wyraźnie się uspokoi. To zasługa wyżu Florian, który sprawi, że w niemal całym kraju się rozpogodzi. Słabo pokropi tylko miejscami, za to w ciągu dnia w niektórych rejonach będzie prawie 20 stopni Celsjusza. Nie oznacza to jednak, że ciepło będzie również w nocy - po zmroku wystąpią kolejne przymrozki, wrócą też gęste mgły.

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Spokojna, słoneczna pogoda w Polsce utrzyma się niemal wszędzie. Słabo popada najwyżej miejscami na południowym wschodzie
Rano na wschodzie i południu utrzymywały się gęste mgły, które wrócą w nocy. Pogoda w piątek będzie lepsza niż w poprzednich dniachJakub Orzechowski/Agencja Wyborcza.pl/IMGWmateriał zewnętrzny

Po serii chłodnych i bardziej deszczowych dni w piątek pogoda wyraźnie się zmieni. Tym razem temperatury podskoczą, a nie licząc poranka niekorzystnych zjawisk praktycznie nie będzie - wynika z prognoz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Wystąpi też duża, przekraczająca 10 stopni różnica temperatur między najcieplejszymi a najchłodniejszymi regionami kraju.

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Pogoda w piątek się przestawia. Wróciła złota jesień

"Przed nami spokojny, miejscami słoneczny i dość ciepły jesienny dzień. Zachmurzenie będzie małe i umiarkowane, jedynie na południowym wschodzie miejscami duże" - napisali synoptycy IMGW w prognozie na piątek.

Rano w wielu miejscach - głównie na wschodzie, w centrum i na południu - występowały lokalne mgły ograniczające widzialność poniżej 200 metrów. O godz. 8:00 w Suwałkach widzialność wynosiła lokalnie około 10 metrów.

"Kierowcy, zachowajcie ostrożność!" - ostrzega IMGW.

Mapa satelitarna z widoczną intensywną formacją chmur przemieszczających się nad centralną i południową Polską, wyraźnie zaznaczone granice województw oraz rozmieszczenie większych miast.
Poranne mgły powinny się całkowicie rozproszyć jeszcze przed południem. W nocy wrócą do wschodniej PolskiIMGWmateriał zewnętrzny

Mgły stopniowo będą się rozpraszać, a całkowicie powinny zaniknąć jeszcze przed południem, do godz. 10:00-11:00.

W kolejnych godzinach przeważnie będzie spokojnie i słonecznie, a więcej chmur pojawi się jedynie na południowym wschodzie. Słaby deszcz może popadać na południu Podkarpacia - w pozostałych miejscach kraju w piątek powinno być sucho. Wiatr będzie słaby i umiarkowany.

Wyż Florian zapewni nam słoneczną i łagodną aurę, z dość wysokimi temperaturami, zwłaszcza na zachodzie.

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Wyraźne ocieplenie na zachodzie. W nocy poniżej zera

Najcieplejszym rejonem Polski będzie zachód, gdzie w piątek termometry pokażą do 19 stopni Celsjusza, a niewykluczone, że miejscami będzie nawet nieco więcej.

W pozostałych regionach będzie wyraźnie chłodniej: w centrum około 13, zaś na terenach podgórskich maksymalnie 8 stopni. To oznacza, że różnica między najcieplejszym a najchłodniejszym rejonem może przekroczyć 10 st. C.

Mapa Polski z oznaczeniem anomalii temperatury, zachodnia i północna część kraju w intensywnych odcieniach pomarańczowo-czerwonych oznaczających wyższe wartości, a południowo-wschodnia w niebieskich barwach wskazujących na obniżoną temperaturę.
W zachodniej Polsce w piątek może być do około 19 stopni Celsjusza, podczas gdy na terenach podgórskich nie więcej niż 8WXChartsmateriał zewnętrzny

Po spokojnym dniu nadejdzie zdecydowanie mniej przyjemna noc. We wschodniej Polsce znowu pojawią się mgły ograniczające widzialność do 200 metrów i zrobi się zdecydowanie zimniej. Na południowym wschodzie i na Podlasiu zanotujemy przymrozki w okolicach -1 st. C, na wschodzie do -2, a na terenach podgórskich lokalnie do -4 stopni Celsjusza.

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