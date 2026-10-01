Złota jesień powoli się skończy. Najbliższe dni pełne zmian w pogodzie

Jakub Wojciechowski

Jakub Wojciechowski

Jest spokojnie, słonecznie i ciepło, ale niedługo się to zmieni. Pierwsze zmiany poczujemy w weekend. Najpierw popada słaby deszcz, w dodatku tylko lokalnie. Potem opady się nasilą, a druga połowa kolejnego tygodnia będzie wyraźnie gorsza od obecnej. Nastąpi też wyraźne ochłodzenie.

Odsłuchaj artykuł
--:-- min
Audio generowane przez AI, może zawierać błędy
Deszczowa aura w Polsce pojawi się w najbliższych dniach. Pod koniec przyszłego tygodnia zacznie się też ochładzać.
Od weekendu w Polsce znowu miejscami popada - początkowo słabo, a kilka dni później będą to mocniejsze opady. Z czasem zrobi się też chłodniejKrzysztof Zatycki/Agencja Wyborcza.pl/IMGWmateriał zewnętrzny

W większości kraju słońce i błękitne niebo będziemy oglądać do weekendu. Wkrótce jednak zaczną się stopniowe zmiany. Pierwszych doświadczymy jeszcze w piątek, kiedy na północnym zachodzie oraz na zachodzie kraju zacznie się chmurzyć. Wieczorem miejscami na zachodzie może pokropić. Będą to pierwsze opady od dłuższego czasu, ale nie ostatnie - wynika z prognoz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Słońce czy deszcz? Sprawdź najlepsze prognozy dla swojego regionu na Pogoda Interia, otwiera się w nowym oknie

Słabe opady w weekend. Temperatury wciąż wysokie

Złota polska jesień osłabnie w weekend. Od soboty niebo się zachmurzy, przede wszystkim na północnym zachodzie i północy. Lokalnie w północnej Polsce może wtedy słabo popadać. W pozostałych rejonach wciąż będzie słonecznie i sucho.

Mapa satelitarna Europy przedstawiająca kolorowe pasma chmur burzowych i frontów atmosferycznych przemieszczających się z zachodu na wschód kontynentu, z wyraźną strefą intensywnych zjawisk nad Niemcami i Polską.
W Polsce zacznie się pojawiać więcej chmur. Najpierw na zachodzie i północnym zachodzie krajuIMGWmateriał zewnętrzny

Niedziela będzie bardziej pochmurna - tym razem słońce może się ograniczyć do południowo-wschodnich rejonów Polski. Mocniej popada - deszcze prognozowane są miejscami na północy, zachodzie i w centrum.

Mapa Polski z naniesioną prognozą opadów atmosferycznych na poszczególne dni października, wyraźnie ukazująca brak opadów na początku miesiąca i silniejsze opady w północno-zachodniej oraz południowo-wschodniej części kraju 9 i 10 października.
W okolicach weekendu zacznie słabo padać, ale na intensywniejsze deszcze poczekamy do drugiej połowy przyszłego tygodniaIMGWmateriał zewnętrzny

Choć zrobi się mokro, cały weekend dalej będzie ciepły. W sobotę i niedzielę w większości miejsc będzie od 16-17 do 22-23 stopni Celsjusza.

Przyszły tydzień nie będzie już tak spokojny jak obecny, szczególnie w drugiej połowie.

Zobacz również:

Suchy i spokojny okres w pogodzie utrzyma się jeszcze przez kilka dni. Od przyszłego tygodnia znowu zacznie padać deszcz, co daje szanse na złagodzenie skutków panującej suszy
Polska

Prawie 90 ostrzeżeń przed suszą. Wiemy, kiedy będzie szansa na poprawę

Jakub Wojciechowski
Jakub Wojciechowski

Koniec złotej polskiej jesieni. Nie nastąpi od razu

Po weekendzie spore zachmurzenie będzie się utrzymywać w wielu miejscach, a zwłaszcza w północnej połowie kraju. Tam oraz na wschodzie znowu popada deszcz.

W poniedziałek delikatnie się ochłodzi, jednak na krótko: tego dnia maksymalnie zanotujemy do 19 stopni, za to już dzień później maksymalnie 21. W połowie tygodnia miejscami na południowym zachodzie znowu można liczyć na temperatury w okolicach 24 st. C.

Prognoza maksymalnej temperatury powietrza w Polsce w dniach od 1 do 10 października 2026 roku, ukazująca wartości od 15°C do 26°C w poszczególnych regionach, z wyraźnym ochłodzeniem w drugiej połowie okresu.
Ciepło będzie przez wiele kolejnych dni. Wyraźniejszy spadek temperatur czeka nas dopiero pod koniec przyszłego tygodniaIMGWmateriał zewnętrzny

Silniejsze deszcze mogą wrócić w czwartek na północnym zachodzie kraju, a w piątek mokro zrobi się praktycznie wszędzie. W południowej połowie Polski trzeba się liczyć z możliwymi ulewami. Wtedy również nadciągnie kolejna fala ochłodzenia.

Jeśli sprawdzą się obecne prognozy IMGW, to od piątku wyraźnie się ochłodzi - przeważnie będzie kilkanaście stopni, zaś na początku przyszłego weekendu zrobi się jeszcze chłodniej. Możliwe, że miejscami w centrum, na wschodzie i północnym wschodzie nie więcej niż 12-13 stopni Celsjusza.

O tym, czy faktycznie ochłodzenie będzie tak znaczące, będziemy się mogli przekonać w kolejnych dniach, gdy pojawią się nowe wyliczenia.

Zobacz również:

Zima 20265/2027 w Polsce może się zacząć z opóźnieniem. Wiele zależy od trwającego super El Niño
Polska

El Niño bije wszelkie rekordy. Wiemy, jak wpłynie to na zimę w Polsce

Jakub Wojciechowski
Jakub Wojciechowski

-----

Atak w opactwie w Jarosławiu. Pierwsze ustalenia prokuraturyINTERIA.PL
Masz sugestie, uwagi albo widzisz błąd?

Najnowsze