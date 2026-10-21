Duża część kraju doświadczy powrotu prawdziwej złotej jesieni, z większą ilością słońca i wyraźnym ociepleniem. Miejscami jednak zrobi się mokro, choć przeważnie będą to słabe opady - prognozuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. "Warto odpowiednio przygotować się na zmienną pogodę" - podkreślają eksperci.

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Wiatr z czasem osłabnie. Uwagę zwracają temperatury

W południowej część Śląska, Małopolski i Podkarpacia do godz. 20:00 obowiązują ostrzeżenia pierwszego stopnia w związku z silnym wiatrem. Rano podmuchy lokalnie mogą osiągać 60-70 km/h, choć po południu powinno się uspokoić.

"Przed nami cieplejszy, ale miejscami wietrzny dzień" - podkreślają synoptycy IMGW w prognozie na środę. Silny wiatr może więc obniżać temperaturę odczuwalną, ale w pozostałych rejonach Polski będzie słaby i umiarkowany, więc nie będzie miał na to większego wpływu.

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Środa będzie najcieplejszym dniem w całym tygodniu, z wartościami na południu dochodzącymi do 20-21 stopni Celsjusza. W centrum i na zachodzie można się spodziewać 17-18 stopni, a na północy u północnym wschodzie nie będzie mniej niż 14-15 st. C.

W środę będzie bardzo ciepło, jak na tę porę roku, zwłaszcza na południu. Tam miejscami zanotujemy ponad 20 stopni WXCharts materiał zewnętrzny

Najwięcej błękitnego nieba w ciągu dnia zobaczą mieszkańcy południa i południowego zachodu - tam chmur będzie najmniej, choć wieczorem miejscami pojawi się ich więcej. W reszcie Polski będzie pochmurnie, a na północy i północnym wschodzie może popadać słaby deszcz lub mżawka, zwłaszcza rano.

Mimo różnych nieprzyjemnych zjawisk w środę w dużej części kraju warunki będą sprzyjające, ale synoptycy i tak radzą się przygotować na pogodowe niespodzianki.

Pogoda przyjazna, ale zmienna. Poczujemy ciepło

"W Polsce nastąpi przejściowa poprawa warunków biometeorologicznych" - prognozuje IMGW. Można się tego spodziewać "zwłaszcza w centrum kraju, gdzie pojawi się korzystny wpływ suchej, słonecznej i odczuwalnie ciepłej pogody".

W większości kraju w środę utrzymają się obojętne, a miejscami korzystne warunki IMGW materiał zewnętrzny

Rano niekorzystne warunki utrzymają się jeszcze w całej Polsce, a później również na "południowych, północnych i północno-wschodnich krańcach" naszego kraju. "Przed wyjściem z domu warto odpowiednio przygotować się na zmienną pogodę" - zastrzegają specjaliści z IMGW.

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