Złota jesień pokaże swoją moc. Mocne ocieplenie w części Polski

Jakub Wojciechowski

Jakub Wojciechowski

Rozpoczął się najcieplejszy dzień w całym tygodniu. Miejscami w środę temperatura przekroczy 20 stopni Celsjusza, a w całym kraju na termometrach zanotujemy dwucyfrowe wartości. Będzie ciepło, ale wietrznie, zwłaszcza na południu. Tam wciąż obowiązują ostrzeżenia IMGW.

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Złota polska jesień wraca. W środę według IMGW miejscami na południu będzie ponad 20 stopni Celsjusza
Złota polska jesień wróciła i w środę wyraźnie to odczujemy. Będzie zdecydowanie cieplej, niż w poprzednich dniachTomasz Stańczak/Agencja Wyborcza.pl/WXCHARTSmateriał zewnętrzny

Duża część kraju doświadczy powrotu prawdziwej złotej jesieni, z większą ilością słońca i wyraźnym ociepleniem. Miejscami jednak zrobi się mokro, choć przeważnie będą to słabe opady - prognozuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. "Warto odpowiednio przygotować się na zmienną pogodę" - podkreślają eksperci.

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Wiatr z czasem osłabnie. Uwagę zwracają temperatury

W południowej część Śląska, Małopolski i Podkarpacia do godz. 20:00 obowiązują ostrzeżenia pierwszego stopnia w związku z silnym wiatrem. Rano podmuchy lokalnie mogą osiągać 60-70 km/h, choć po południu powinno się uspokoić.

"Przed nami cieplejszy, ale miejscami wietrzny dzień" - podkreślają synoptycy IMGW w prognozie na środę. Silny wiatr może więc obniżać temperaturę odczuwalną, ale w pozostałych rejonach Polski będzie słaby i umiarkowany, więc nie będzie miał na to większego wpływu.

Środa będzie najcieplejszym dniem w całym tygodniu, z wartościami na południu dochodzącymi do 20-21 stopni Celsjusza. W centrum i na zachodzie można się spodziewać 17-18 stopni, a na północy u północnym wschodzie nie będzie mniej niż 14-15 st. C.

Wyraźny kontrast anomalii temperatury nad Europą z dominującymi wysokimi wartościami na wschodzie oraz obszarami chłodniejszymi w zachodniej części kontynentu.
W środę będzie bardzo ciepło, jak na tę porę roku, zwłaszcza na południu. Tam miejscami zanotujemy ponad 20 stopniWXChartsmateriał zewnętrzny

Najwięcej błękitnego nieba w ciągu dnia zobaczą mieszkańcy południa i południowego zachodu - tam chmur będzie najmniej, choć wieczorem miejscami pojawi się ich więcej. W reszcie Polski będzie pochmurnie, a na północy i północnym wschodzie może popadać słaby deszcz lub mżawka, zwłaszcza rano.

Mimo różnych nieprzyjemnych zjawisk w środę w dużej części kraju warunki będą sprzyjające, ale synoptycy i tak radzą się przygotować na pogodowe niespodzianki.

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"Chwile pogodne" z poważnym ociepleniem. Potem zdecydowana zmiana

Jakub Wojciechowski
Jakub Wojciechowski

Pogoda przyjazna, ale zmienna. Poczujemy ciepło

"W Polsce nastąpi przejściowa poprawa warunków biometeorologicznych" - prognozuje IMGW. Można się tego spodziewać "zwłaszcza w centrum kraju, gdzie pojawi się korzystny wpływ suchej, słonecznej i odczuwalnie ciepłej pogody".

Mapa Polski z podziałem na strefy biometeorologiczne na dzień 21-10-2026, oznaczone kolorami i symbolami, z obszarem korzystnych warunków biometeorologicznych na zachodzie i strefami niekorzystnymi przeważającymi na północy, południu i wschodzie kraju;...
W większości kraju w środę utrzymają się obojętne, a miejscami korzystne warunkiIMGWmateriał zewnętrzny

Rano niekorzystne warunki utrzymają się jeszcze w całej Polsce, a później również na "południowych, północnych i północno-wschodnich krańcach" naszego kraju. "Przed wyjściem z domu warto odpowiednio przygotować się na zmienną pogodę" - zastrzegają specjaliści z IMGW.

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