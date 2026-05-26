Dziennikarze prowadzący podcast "W związku ze śledztwem" podali we wtorek, że Marcin Romanowski, za którym wydano Europejski Nakaz Aresztowania, od czasu opuszczenia Węgier był dwa razy w Serbii i raz w Chorwacji.

Zdaniem Dominiki Długosz i Mariusza Gierszewskiego, którzy powołują się na doniesienia informatorów, "służby są bliskie złapania posła". W poszukiwaniach mają brać udział polscy łowcy cieni we współpracy z węgierskimi służbami.

Gdzie jest Marcin Romanowski? Radosław Sikorski o doniesieniach mediów

Medialne doniesienia skomentował we wtorkowym "Gościu Wydarzeń" szef MSZ Radosław Sikorski. - Mam nadzieję, że to prawda, bo ten dżentelmen jest podejrzany o kilkanaście przestępstw, o defraudację z Funduszu Sprawiedliwości - mówił minister.

Wicepremier wyraził również oczekiwanie, że Romanowski zostanie doprowadzony do Polski i złoży "obszerne zeznania o tym, jak wyglądał proceder wyprowadzania pieniędzy z Funduszu Sprawiedliwości, które powinny iść do ofiar przestępstw".

Peter Magyar o Romanowskim. Wskazał na Serbię

Głos w sprawie miejsca pobytu byłego wiceministra sprawiedliwości z czasów rządów PiS zabrał także wcześniej premier Węgier Peter Magyar. - Są znaki, że pan Romanowski również opuścił (Węgry - red.) przez Serbię - mówił szef węgierskiego rządu 20 maja.

- W czasie kampanii kilka razy wyraziłem przypuszczenie, że dzień po wyborach opuszczą Węgry. Wtedy jeszcze Ziobro mówił inaczej i był pewny siebie. Później okazało się, że miałem rację. Powiedziałem, że dopóki będzie rządziła TISZA, międzynarodowi przestępcy nie będą mogli tu przebywać - powiedział Magyar.





