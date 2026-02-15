W skrócie Prezydent pojawił się na spotkaniu z polskimi sportowcami we Włoszech, mając na sobie ubrania z logotypem "Nowrocky".

Karol Nawrocki wyjaśnił, że marka towarzyszyła mu w kampanii wyborczej i nie ma żadnych relacji finansowych ani marketingowych z żadną firmą.

Prezydent podkreślił, że będzie nosił polskie marki bez relacji finansowych, ale według własnego upodobania.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Na spotkaniu z polskimi sportowcami we Włoszech prezydent pojawił się w ubraniach z logotypem zawierającym słowo "Nowrocky". Sklep sprzedający te ubrania ma nie być powiązany z prezydentem. Media udostępniły jednak informację, że znak towarowy użytkowany przez spółkę został zarejestrowany przez Ninę Nawrocką, siostrę prezydenta.

Bogdan Rymanowski w niedzielnym programie zapytał Karola Nawrockiego, co skłoniło go do wybrania takiej stylizacji, a także o wątpliwości wokół rejestracji znaku towarowego.

- Smutno trochę panu redaktorowi, że nie przyszedłem w tej koszulce do pana? - zażartował prezydent. - Przede wszystkim ta marka "Nowrocky" towarzyszyła mi przez całą kampanię wyborczą. Ona stała się częścią tej kampanii wyborczej. To naprawdę tysiące ludzi w całej Polsce w "topeczkach", w koszulkach pokazujących, że zostali ze swoim kandydatem, więc czuję się z nią zżyty pod względem emocjonalnym - wyjaśniła głowa państwa.

"Nowrocky" na koszulce Nawrockiego. Prezydent wytłumaczył się z założenia koszulki

Prezydent tłumaczył, że po wyborze na prezydenta chodził w ubraniach różnych polskich marek, więc założenie czegoś spod marki Nowrocky nie jest czymś bezprecedensowym.

- Akurat włożyłem tę koszulkę. Gdyby mój fotograf Mikołaj Bujak miał inną, to pewnie włożyłbym inną. Natomiast pożyczyłem od niego t-shirt i czapeczkę, bo miał akurat taką, a ja miałem strój stroje oficjalne - powiedział.

- Jednoznacznie mówię oczywiście, że nie mam z żadną marką (…) żadnych relacji, ani finansowych, ani marketingowych - podkreślił Nawrocki.

"Siostra uratowała ten wizerunek"

Jak wyznał prezydent, były zamiary, aby "Nowrocky" przyozdabiał rzeczy, z którymi "nie chciałby być utożsamiony".

- To siostra się po prostu nade mną zlitowała i sprawiła, że ta marka też (istnieje - red.) bez żadnych relacji finansowych (ze mną - red.), tylko że ta marka jest w rękach siostry pod względem znaku towarowego, którego nie można wrzucać na rzeczy, których nie chciałbym zobaczyć ze swoją twarzą - dodał.

- Moja siostra też nie ma żadnych relacji finansowych z żadną firmą, żadnych zarobków, no tylko uratowała ten wizerunek - podsumował.

Nawrocki o ubieraniu prezydenta: Jeśli ktoś tak myśli, jest w błędzie

Bogdan Rymanowski przytoczył prezydentowi fragment felietonu Marcina Matczaka dla "Wyborczej". Profesor napisał, że - zakładając wspomnianą koszulkę - "stał się słupem - w tym przypadku ogłoszeniowym - reklamującym prywatny biznes, i to w czasie pełnienia funkcji publicznej".

- Pan profesor Matczak chciałby, żebym chodził nagi? Jak sobie państwo wyobrażacie ubieranie się prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej? Znaczy, kto by chciał mnie ubierać, panie redaktorze? Profesor Matczak? - zareagował Nawrocki.

- Jeśli komukolwiek wydaje się, że będzie ubierał prezydenta Polski, to jest w błędzie - zaznaczył.

- Będę chodził w polskich markach, nie mam z nimi żadnych relacji finansowych, nie zarabiam żadnych pieniędzy. Moja żona, siostra, nikt nie zarabia na tym żadnych pieniędzy, a ja sobie będę chodził w czym mam ochotę, zawsze w polskiej marce - zakończył wątek prezydent.

"Prezydenci i premierzy" o kłopotach Polski 2050 Polsat News