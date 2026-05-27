"Zleciłem kontrolę". Czarzasty ogłasza, chodzi o biuro poselskie Ziobry

Podczas środowej konferencji prasowej przed posiedzeniem Sejmu, Włodzimierz Czarzasty skomentował sprawę Zbigniewa Ziobry. Zaznaczył, iż pojawia się wiele pytań co do miejsca pracy posła.

- Czy jeżeli gdzieś pracuje, np. w telewizji Republika , to czy to wpływa na zabranie mu pensji w polskim parlamencie - przedstawił pytanie marszałek i przedstawił na ten temat formę prawną.

- Uposażenie poselskie wypłacane jest na podstawie złożonego wniosku ws. wypłaty uposażenia poselskiego, tj. art. 25 ustęp 1 Ustawy o wykonaniu posła i senatora. Elementem tego wniosku o wypłatę jest klauzula: "Oświadczam, że dane zawarte w niniejszym wniosku są zgodne z danymi zawartymi w składanych przeze mnie oświadczeniach majątkowych oraz w Rejestrze Korzyści, zobowiązuję się niezwłocznie powiadomić Prezydium Sejmu o wszystkich zmianach podanych we wniosku mających wpływ na moje prawo do uposażenia (...). Jednocześnie zobowiązuje się do powiadomienia marszałka Sejmu o zamiarze podjęcia dodatkowych zajęć" - cytował Czarzasty.

Marszałek zaznaczył, iż Ziobro takie oświadczenie podpisał. Jednak - jak przekazał Włodzimierz Czarzasty - "niezłożenie przez posła do prezydium Sejmu prawdziwego oświadczenia w zakresie podjęcia zatrudnienia, do którego był zobowiązany, może być potraktowane jako świadomie działanie zmierzające do osiągnięcia korzyści majątkowej poprzez wprowadzenie w błąd" - kontynuował.

- W związku z tym dzisiaj zleciłem kontrolę biur pana posła Ziobry i pana posła Romanowskiego - poinformował w środę marszałek Sejmu.

