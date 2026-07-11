W skrócie Ponad połowa Polaków krytycznie ocenia obecny rząd Donalda Tuska, a pozytywne zdanie wyraża nieco ponad jedna czwarta uczestników badania.

W niedawnym sondażu CBOS poparcie dla Koalicji Obywatelskiej spadło do 25,1 procent, co oznacza największy spadek wśród partii w lipcu.

Kłopoty partii nasiliły się po ujawnieniu nieprawidłowości w Warszawskim Szpitalu Południowym oraz po medialnych doniesieniach o przyspieszonych świadczeniach dla polityków.

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Pracownia SW Research zadała w sondażu pytanie Polakom: "Jak oceniasz rząd Donalda Tuska?".

Wyniki nie są pomyślne dla szefa rządu. 51 proc. uczestników badania udzieliło na tak postawione pytanie odpowiedź "negatywnie".

Sondaż: Tylko co czwarty Polak pozytywnie ocenia rząd Tuska

"Pozytywnie" ekipę rządową oceniło 27,4 proc. dorosłych obywateli. Opcję "trudno powiedzieć" wybrało natomiast 21,6 proc. respondentów.

Onet przypomina, że rząd premiera nie ma ostatnio najlepszej passy. Ekipa Donalda Tuska pikuje we wszystkich sondażach.

W ostatnim badaniu państwowego ośrodka CBOS chęć oddania głosu na Koalicję Obywatelską zadeklarowało 25,1 proc. respondentów.

W porównaniu z ubiegłym miesiącem notowania KO obniżyły się o 3,4 punkty procentowe, co, jak zauważa sondażownia, jest największym spadkiem odnotowanym przez wszystkie ugrupowania w lipcowym badaniu.

Afera w Szpitalu Południowym zatopi Koalicję Obywatelską?

Przypomnijmy, że kłopoty największej partii współrządzącej rozpoczęły się w czerwcu.

Na światło dzienne wyszły nieprawidłowości w Warszawskim Szpitalu Południowym, które opisał Kanał Zero. Wyszła wówczas na jaw kwota, jaką 28-letni lekarz bez specjalizacji, kierujący tamtejszym SOR-em, zarobił w 2025 r.

Dawid Kacprzyk, jak wynikało z dokumentacji, wzbogacił się o taką pensję, rzekomo przepracowując 3976 godzin. Media doniosły, że w tym czasie podejmował się także zadań wynikających z pełnionej przez niego równolegle funkcji radnego dzielnicy Ursus.

Następnie pojawiła się publikacja głosząca, że w szpitalu miał funkcjonować "salonik VIP". Politycy Koalicji Obywatelskiej rzekomo byli tam przyjmowani poza kolejką, a świadczeń medycznych udzielano im w przyspieszonym tempie.

Sondaż SW Research na zlecenie Onetu został zrealizowany w dniu 8 lipca 2026 r. metodą wspomaganych komputerowo wywiadów internetowych (CAWI) w SW Panel. W ramach badania przeprowadzono 809 ankiet z ogólnopolską próbą dorosłych. Zastosowano dobór kwotowy - próba była reprezentatywna ze względu na łączny rozkład płci, wieku i klasy wielkości miejscowości zamieszkania.

Źródła: Onet, Interia





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