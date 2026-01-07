Spis treści: Szkoły zawieszają zajęcia z powodu warunków pogodowych. Gdzie? Szkoły na Podlasiu zamknięte, ale nie przez pogodę Szkoły mogą zawiesić zajęcia. Co mówią przepisy? Pogoda - aktualna sytuacja i prognozy

Jako pierwszy, bo już 5 stycznia 2026 zawiesił zajęcia Zespół Szkolno-Przedszkolny w Redzikowie w województwie pomorskim.

Szkoły zawieszają zajęcia z powodu warunków pogodowych. Gdzie?

Całkowicie zasypane drogi uniemożliwiły uczniom dojazd do placówki. Wprawdzie tego dnia nie odbywały się zajęcia szkolne, ale młodsze dzieci miały prawo korzystać z dyżurnej opieki przedszkolnej. Dziś szkoła w Redzikowie działa już normalnie. 5 stycznia na miejscu stawili się nauczyciele i pracownicy szkoły, którzy udrożnili dojazd do placówki.

Z kolei w gminie Kozłowo z powodu warunków meteorologicznych zamknięte są placówki w Rogożu, Szkotowie i Zaborowie. Nauka nie została tam jednak przerwana, odbywa się zdalnie. Taka sytuacja ma potrwać aż do weekendu, czyli 7 i 8 stycznia.

W Małopolsce i na Mazowszu na razie nie ma masowych zamknięć, choć ostrzeżenia IMGW i alerty RCB dotyczą silnego wiatru i mrozów. Dyrektorzy monitorują sytuację, jeśli temperatura spadnie poniżej -15 °C, mogą odwołać lekcje.

Szkoły na Podlasiu zamknięte, ale nie przez pogodę

Wiele szkół na Podlasiu pozostaje zamkniętych po święcie Trzech Króli aż do piątku 9 stycznia. Decyzja dyrekcji tych placówek nie wynika jednak z warunków pogodowych. W dniach 7-8 stycznia 2026 roku, zgodnie z kalendarzem juliańskim, obchodzone są prawosławne święta Bożego Narodzenia.

W tych rejonach Polski do placówek uczęszcza wielu uczniów wyznania prawosławnego. Z tego powodu dyrektorzy szkół tak planują dni wolne w roku szkolnym, by umożliwić im świętowanie. Sprawę tę reguluje ustawa o stosunku państwa do Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego (PAKP).

Szkoły mogą zawiesić zajęcia. Co mówią przepisy?

Dyrektor szkoły może zawiesić zajęcia w przypadku zagrożenia bezpieczeństwa uczniów, np. z powodu ekstremalnych warunków pogodowych, awarii ogrzewania czy prądu. Podstawą jest § 18 rozporządzenia MEN w sprawie organizacji pracy szkół. Szkoły muszą zapewnić w salach lekcyjnych co najmniej 18 °C. Przy niższych temperaturach mogą zawiesić zajęcia.

Decyzja musi być zgłoszona organowi prowadzącemu i kuratorium. Po dwóch dniach zawieszenia zajęć szkoła ma obowiązek wprowadzenia nauki zdalnej. Ma to zapobiec opóźnieniom programowym. Szkoły w gminie Kozłowo przeszły na nauczanie online od razu, bez odczekania ustawowych dwóch dni.

W przypadku niespodziewanego zamknięcia placówki rodzic dziecka, które nie ukończyło 8. roku życia, może pozostać z nim w domu. Nie bierze on wtedy urlopu wypoczynkowego, tylko korzysta z zasiłku opiekuńczego. Pracownik składa wniosek ZUS Z‑15A i oświadczenie o nieprzewidzianym zamknięciu placówki.

Pracodawca przekazuje dokumenty do ZUS (jeśli rozlicza składki) albo pracownik robi to sam, gdy jest na e‑ZLA. Reguluje to art. 32 ustawy zasiłkowej. Wynagrodzenie za ten okres wypłaca ZUS.

Pogoda - aktualna sytuacja i prognozy

Niekorzystne warunki pogodowe utrzymają się w Polsce do końca tygodnia. Podkarpacie zmaga się z intensywnymi opadami śniegu i lokalnymi przerwami w dostawie prądu. Małopolska i Mazowsze są pod wpływem silnego wiatru, a w całym kraju utrzymują się mrozy.

Prognozy na ten tydzień przewidują dalsze opady śniegu i temperatury sięgające około -10 °C.

W przyszłym tygodniu możliwe są kolejne alerty pogodowe. Warto śledzić komunikaty IMGW i lokalnych władz, bo sytuacja może się zmieniać z dnia na dzień. Aktualne prognozy znajdziesz w naszym serwisie Pogoda Interia.

Źródła: gov.pl, FB/ szkolarogoz, FB/Zespół Szkolno-Przedszkolny w Redzikowie

Spór o Grenlandię. Jabłoński: Polska nie powinna zajmować stanowiska antyduńskiego czy antyamerykańskiego Polsat News Polsat News